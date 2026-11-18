Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh
Nhận biết nguy cơ cháy, nổ và biết cách bảo vệ bản thân là những kỹ năng cần được trang bị cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại Trường THCS Thái Thịnh, Công an phường Đống Đa phối hợp với ngành điện và nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bằng những tình huống gần gũi, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ và chia sẻ kiến thức an toàn với gia đình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trang-bi-ky-nang-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-24626111818165403.htm