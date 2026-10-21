Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

ĐBP - Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ tại các cơ sở giáo dục, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đang được các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Thông qua hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng, cán bộ, giáo viên, học sinh từng bước nâng cao nhận thức, khả năng xử lý tình huống, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mường Thanh kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mường Thanh, phường Mường Thanh, buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành PCCC đầu tháng 10 vừa qua đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh. Thay vì chỉ tiếp cận những kiến thức qua sách vở, các em được cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh trực tiếp hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và thực hành xử lý đám cháy giả định. Những tình huống được xây dựng gần gũi với thực tế sinh hoạt, học tập giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và bước đầu hình thành phản xạ khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, việc trang bị kỹ năng PCCC càng có ý nghĩa thiết thực bởi phần lớn các em sinh hoạt, ăn ở tập trung tại trường. Ngoài khu vực phòng học, những không gian như phòng ở nội trú, nhà ăn, khu bếp và hệ thống điện phục vụ sinh hoạt đều tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu thiếu ý thức phòng ngừa. Vì vậy, việc hướng dẫn học sinh sử dụng an toàn các thiết bị điện, nhận biết dấu hiệu cháy, nổ, xác định lối thoát nạn và bình tĩnh xử lý tình huống có vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn cho các em.

Không khí hào hứng trong phần thực hành cho thấy cách tiếp cận trực quan đã tạo được sự quan tâm của học sinh đối với công tác PCCC. Qua từng tình huống giả định, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mường Thanh hiểu rõ hơn sự nguy hiểm của khói, khí độc, nguyên tắc thoát nạn an toàn cũng như tầm quan trọng của việc thông báo kịp thời cho người lớn và lực lượng chức năng khi phát hiện cháy. Em Lò Thị Linh, học sinh nhà trường chia sẻ: “Em ấn tượng nhất là quy trình chữa cháy. Em và các bạn được hướng dẫn khi xảy ra cháy cần nhanh chóng ngắt nguồn điện nếu bảo đảm an toàn và sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy ban đầu”.

Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm PCCC và CNCH được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại Trường THCS Him Lam, phường Mường Thanh, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã tham gia chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH. Các nội dung được tổ chức sinh động, kết hợp phổ biến kiến thức với hướng dẫn thực hành, giúp học sinh nhận biết những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong trường học và gia đình. Tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, phường Điện Biên Phủ, hoạt động trải nghiệm cũng được chú trọng với các nội dung hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ và sơ cứu ban đầu. Qua đó, góp phần chuyển những kiến thức PCCC thành kỹ năng thực tế, nâng cao khả năng ứng phó của học sinh trước các tình huống bất ngờ.

Cô giáo Cao Thị Đại, Hiệu trưởng Trường THCS Him Lam cho biết: “Nhà trường luôn xác định công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực tế. Qua những tình huống giả định, giáo viên và học sinh có điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế tâm lý hoang mang khi xảy ra sự cố. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong thời gian tới”.

Xác định phòng ngừa là yếu tố quan trọng hàng đầu, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tào, các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn PCCC. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định về PCCC. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 15 chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành PCCC và CNCH, thu hút gần 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh tham gia. Đại úy Nguyễn Viết Quỳnh, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chú trọng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong công tác PCCC. Cùng với đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc. Trong năm học 2025 - 2026, đơn vị đã xử lý 2 cơ sở giáo dục vi phạm quy định về PCCC, qua đó kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm an toàn tại các trường học”.

Những buổi tuyên truyền, trải nghiệm PCCC đang góp phần hình thành thói quen chủ động phòng ngừa, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh biết cách tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ cháy, nổ. Khi kiến thức được củng cố bằng thực hành và trở thành kỹ năng, mỗi học sinh sẽ có thêm khả năng ứng phó trước những tình huống nguy hiểm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày yên tâm học tập, rèn luyện.