Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH (Công an tỉnh) vừa phối hợp với Trường Tiểu học Bác Ái Tây (xã Bác Ái Tây) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH cho gần 300 giáo viên, học sinh.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, học sinh được trải nghiệm kỹ năng dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC; giới thiệu các phương tiện, trang thiết bị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang sử dụng. Qua đó, giáo viên, học sinh nhà trường hiểu rõ hơn tính chất nguy hiểm và hậu quả của cháy, nổ đối với mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Các em học sinh cũng được hướng dẫn những biện pháp, quy trình PCCC và CNCH tại gia đình, trường học.

Các em học sinh được trải nghiệm sử dụng trang thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp.

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, với các cơ sở giáo dục, việc trang bị kiến thức, kỹ năng thoát hiểm, phòng chống cháy, nổ cho học sinh là rất cần thiết. Những bài học này giúp các em biết tự bảo vệ mình và cộng đồng.