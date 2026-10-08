Trang bị kỹ năng PCCC, CNCH cho học sinh vùng biên giới

Hướng dẫn học sinh kiến thức cơ bản về PCCC, CNCH

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt những kiến thức cơ bản về PCCC, CNCH; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ cháy, nổ và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố. Giáo viên, học sinh được hướng dẫn cách báo động, thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cũng như một số kỹ năng CNCH và nguyên tắc bảo đảm an toàn khi hỗ trợ người bị nạn.

Thực tập phương án chữa cháy

Lực lượng Công an cũng tập trung cảnh báo những nguy cơ tại sông, suối, ao, hồ và các khu vực có nước; hướng dẫn học sinh nhận biết địa điểm nguy hiểm, chủ động phòng tránh và cách xử lý khi phát hiện người gặp nạn dưới nước.

Cùng với công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại nhà trường. Theo tình huống giả định, 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ được huy động thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng tham gia trinh sát, chữa cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn và hướng dẫn thoát nạn theo phương án đã xây dựng.

Hoạt động thực tập góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống và sự phối hợp giữa lực lượng Công an với nhà trường khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.