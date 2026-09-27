Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp

Cán bộ công đoàn trao đổi những vấn đề thực tiễn trong quá trình tập huấn.

Hơn 300 cán bộ công đoàn các cấp được cập nhật những nội dung mới, thống nhất nhận thức, nâng cao nghiệp vụ và bổ sung các kỹ năng cần thiết. Qua đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị tập trung vào 3 nội dung: công tác tổ chức, cán bộ công đoàn trong tình hình mới; những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi về những vấn đề thực tiễn, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, được các báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp những nội dung liên quan.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP. Huế cho biết, thông qua tập huấn, cán bộ công đoàn có thêm kiến thức, kỹ năng để triển khai nhiệm vụ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới.