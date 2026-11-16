Trang bị kỹ năng nghiên cứu, bảo tồn thú linh trưởng

Các học viên tham dự khóa tập huấn Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam lần thứ 21 tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: DUY AN

Khóa tập huấn quy tụ 22 học viên đã vượt qua vòng xét tuyển và phỏng vấn, gồm 14 sinh viên và 8 cán bộ, nhân viên đang công tác trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Trong đó, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng có 7 sinh viên tham gia.

Nội dung tập huấn tập trung vào hiện trạng và các mối đe dọa đối với thú linh trưởng; hệ thống pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; các phương pháp điều tra quần thể, đánh giá sinh cảnh, cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị nghiên cứu và xử lý dữ liệu.

Khóa tập huấn kéo dài đến ngày 23/11. Sau phần lý thuyết tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, các học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực địa tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) để thực hành khảo sát, thu thập dữ liệu và xây dựng báo cáo nghiên cứu.

Khóa tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiên cứu thực địa và bảo tồn các loài thú linh trưởng. Ảnh: DUY AN

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Thị Bích Hằng, Phó Trưởng khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng), nhấn mạnh công tác bảo tồn thú linh trưởng rất cần sự tham gia của thế hệ trẻ có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành vững vàng và tinh thần trách nhiệm với môi trường.

Theo TS. Hà Thăng Long, Trưởng đại diện Hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam, được duy trì từ năm 2006, khóa tập huấn đã xây dựng thành công mạng lưới học viên cùng những người làm công tác bảo tồn tại nhiều địa phương.

PGS.TS Nguyễn Văn Sang, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng), đánh giá chương trình mở ra cơ hội cho sinh viên, cán bộ trẻ tiếp cận kiến thức chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường và các tổ chức bảo tồn.