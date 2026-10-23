Trang bị kỹ năng mềm, nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh, sinh viên

Nhằm giúp người học tự tin bước vào thị trường lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thu hút gần 1.800 học viên tham gia.

Hoàn thiện kỹ năng, chủ động định hướng nghề nghiệp

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22/10, các lớp tập huấn dành cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Chương trình trang bị những kỹ năng thiết yếu, giúp người học nâng cao năng lực cá nhân, thích ứng với môi trường học tập, làm việc và gắn kết quá trình đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Lớp tập huấn trang bị kỹ năng mềm, giúp sinh viên tự tin hội nhập thị trường lao động. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đông Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với học sinh, sinh viên. Đề nghị các học viên tích cực trao đổi, thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Ông Phan Đông Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với học sinh, sinh viên.

Ảnh: NGỌC QUYÊN

Nội dung tập huấn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, quản lý bản thân và định hướng nghề nghiệp. Thông qua các tình huống thực tế, học viên được rèn luyện cách trình bày ý kiến, lắng nghe, phối hợp và xử lý vấn đề, từng bước hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau tham dự tập huấn các kỹ năng mềm cần thiết cho học tập và công việc.

Đối với sinh viên ngành y, kỹ năng giao tiếp càng có ý nghĩa thiết thực do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, đồng nghiệp và các bộ phận chuyên môn.

Em Nguyễn Quốc Bền, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, chia sẻ: “Trong các nội dung được tập huấn, em tâm đắc nhất là kỹ năng giao tiếp và định hướng nghề nghiệp. Những kiến thức này giúp em xác định rõ hơn con đường phát triển trong tương lai. Hiện em đang theo học ngành y sĩ và dự định tiếp tục học lên bác sĩ hoặc sử dụng bằng cao đẳng để tìm cơ hội làm việc tại các phòng khám, bệnh viện tư, qua đó tích luỹ thêm kiến thức và kinh nghiệm”.

Cùng trường, em Bùi Diễm Trinh cho biết, các kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, sáng tạo, làm việc nhóm, quản lý bản thân và định hướng nghề nghiệp đều cần thiết đối với sinh viên. Trong đó, kỹ năng giao tiếp giúp em hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao khả năng ứng xử và chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.

Giảng viên và sinh viên thực hành các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Kỹ năng mềm - hành trang bước vào thị trường lao động

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân, giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục Nam Việt, cho biết, chương trình giúp học sinh, sinh viên nhận thức rõ 3 yếu tố quan trọng khi tốt nghiệp và tham gia thị trường lao động, gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong đó, kỹ năng và thái độ góp phần tạo lợi thế cạnh tranh giữa các ứng viên, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Theo bà Ngọc Hân, chương trình chú trọng kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian, giúp học viên nhận thức rõ vai trò của từng kỹ năng, từ đó chủ động rèn luyện trong học tập và công việc.

Học viên tích cực trao đổi, thực hành các kỹ năng mềm tại lớp tập huấn.

Bên cạnh tiếp thu kiến thức, học viên còn được thực hành, trao đổi và xử lý tình huống để nhận diện điểm mạnh, hạn chế của bản thân, rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và khả năng thích ứng. Cuối chương trình, học viên tự đánh giá và xây dựng kế hoạch hành động nhằm tiếp tục cải thiện những kỹ năng còn hạn chế.

Việc tổ chức các lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hướng đến nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ làm việc phù hợp.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào việc mỗi học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, duy trì tinh thần học hỏi và chủ động hoàn thiện bản thân, qua đó nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp./.