Trang bị kỹ năng lựa chọn thực phẩm an toàn cho học sinh
Sáng 1-11, chương trình giao lưu “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” đã ghé thăm các bạn học sinh Trường TH - THCS Linh Đông (phường Hiệp Bình, TPHCM). Chương trình do ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức.
Thông qua chương trình, học sinh được tìm hiểu vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển thể chất, cách nhận diện thực phẩm không bảo đảm an toàn và lựa chọn thực phẩm phù hợp trong bữa ăn hằng ngày. Qua đó, góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe.
Đồng hành cùng ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam), các bạn nhỏ hào hứng khám phá 4 nhóm chất dinh dưỡng gồm chất đạm, chất béo, tinh bột và rau củ quả qua những trò chơi vui nhộn.
Từ đó, bác sĩ nhắc nhở 2 thông điệp quan trọng đến các bạn: hãy ăn uống đa dạng và biết lựa chọn thực phẩm tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng, không ôi thiu hay quá hạn sử dụng.
Không chỉ bỏ túi nhiều kiến thức bổ ích, các bạn còn nhận được những phần quà hấp dẫn từ Vissan. Đặc biệt, màn giao lưu cùng chị Mê Ly, những chuyên mục thú vị của ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và tiết mục ảo thuật đặc sắc đã khiến sân trường thêm rộn ràng tiếng cười.
Chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức trong các tháng 10, 11 và 12-2026. Chương trình mang đến nhiều kiến thức bổ ích cùng những phần quà hấp dẫn dành tặng học sinh. 5 điểm hẹn tiếp theo là các trường: Trường TH Ngô Quyền, Trường TH An Lạc 3, Trường TH Đoàn Thị Điểm, Trường TH Long Phước, Trường TH Trần Quốc Thảo.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trang-bi-ky-nang-lua-chon-thuc-pham-an-toan-cho-hoc-sinh-post879783.html