Trang bị kỹ năng lựa chọn thực phẩm an toàn cho học sinh

Học sinh Trường TH - THCS Linh Đông hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: HOÀNG VY

Thông qua chương trình, học sinh được tìm hiểu vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển thể chất, cách nhận diện thực phẩm không bảo đảm an toàn và lựa chọn thực phẩm phù hợp trong bữa ăn hằng ngày. Qua đó, góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe.

Đồng hành cùng ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam), các bạn nhỏ hào hứng khám phá 4 nhóm chất dinh dưỡng gồm chất đạm, chất béo, tinh bột và rau củ quả qua những trò chơi vui nhộn.

Từ đó, bác sĩ nhắc nhở 2 thông điệp quan trọng đến các bạn: hãy ăn uống đa dạng và biết lựa chọn thực phẩm tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng, không ôi thiu hay quá hạn sử dụng.

Sân trường rộn ràng cùng trò chơi phân loại 4 nhóm chất của ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh. Ảnh: HOÀNG VY

Các em tham gia trả lời câu hỏi đố vui. Ảnh: HOÀNG VY

Không chỉ bỏ túi nhiều kiến thức bổ ích, các bạn còn nhận được những phần quà hấp dẫn từ Vissan. Đặc biệt, màn giao lưu cùng chị Mê Ly, những chuyên mục thú vị của ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và tiết mục ảo thuật đặc sắc đã khiến sân trường thêm rộn ràng tiếng cười.

Em Dương Gia Hân (lớp 3/5) cảm thấy thích thú khi vừa được học thêm kiến thức mới, vừa được tặng quà. Ảnh: HOÀNG VY

Cùng tham gia các trò áo thuật thú vị. Ảnh: HOÀNG VY

Ông Huỳnh Trần Quốc Bảo (Phụ trách truyền thông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)) trao quà cho đại diện học sinh của trường. Ảnh: HOÀNG VY

Ban Giám hiệu Trường TH - THCS Linh Đông trao hoa cảm ơn đến ông Trần Văn Tuyên (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng) và ông Huỳnh Trần Quốc Bảo (Phụ trách truyền thông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)). Ảnh: HOÀNG VY

Chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức trong các tháng 10, 11 và 12-2026. Chương trình mang đến nhiều kiến thức bổ ích cùng những phần quà hấp dẫn dành tặng học sinh. 5 điểm hẹn tiếp theo là các trường: Trường TH Ngô Quyền, Trường TH An Lạc 3, Trường TH Đoàn Thị Điểm, Trường TH Long Phước, Trường TH Trần Quốc Thảo.