Trang bị kỹ năng lễ tân phục vụ Festival Trà Quốc tế

Báo cáo viên Cục Lễ tân nhà nước và Phiên dịch đối ngoại hướng dẫn công tác lễ tân đối ngoại phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Tại đây, báo cáo viên Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan về Festival và công tác lễ tân đối ngoại, hướng dẫn quy trình đón tiếp, phục vụ khách quốc tế và đại biểu cấp cao.

Học viên cũng được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh trong môi trường lễ hội quốc tế và cách ứng phó linh hoạt với các tình huống thực tế có thể phát sinh.

Tình nguyện viên tham gia tập huấn là giảng viên ngoại ngữ, sinh viên các chuyên ngành tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản của Đại học Thái Nguyên và giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo cử.

Học viên tham dự.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 7-11. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần để các hoạt động đối ngoại của Festival được tổ chức chu đáo, trang trọng, chuyên nghiệp.