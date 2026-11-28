Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Cao Bằng hiện có 271 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, 396 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, cùng nhiều lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống. Đây là nguồn tài nguyên phong phú để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong bảo tồn, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, khởi nghiệp và phát triển kinh tế gắn với du lịch.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Thanh niên triển khai 9 công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh; duy trì 15 đội hình bảo tồn hát Then và các làn điệu dân ca; triển khai xây dựng ấn phẩm song ngữ “Muôn sắc Cao Bằng”. Năm 2026, các cấp bộ Đoàn hỗ trợ 32 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên. Tại Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2026, tỉnh có 3 dự án du lịch gắn với văn hóa cộng đồng lọt vào vòng bán kết.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được chuyên gia, báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề về: Vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn kỹ năng vận hành, thực hành dịch vụ tại cơ sở và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với đặc trưng của các dân tộc thiểu số; bồi dưỡng kỹ năng khai thác giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung, quảng bá văn hóa và du lịch.

Qua các chuyên đề, học viên được trang bị phương pháp nhận diện, lựa chọn những giá trị văn hóa có tiềm năng phát triển du lịch; kỹ năng tổ chức dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn du khách trải nghiệm nghề truyền thống; xây dựng câu chuyện văn hóa, sản phẩm truyền thông số, quảng bá điểm đến trên các nền tảng trực tuyến. Qua đó, giúp thanh niên từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của địa phương.