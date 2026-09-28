Trang bị kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh và lực lượng chức năng ở thôn làng

Sáng 28/9, 100 học sinh và lực lượng Công an trật tự thôn, làng trên địa bàn xã Chư A Thai (Gia Lai) tham dự lớp đào tạo lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe An Phú Thiện, UBND xã và Công an xã Chư A Thai tổ chức khai giảng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khai giảng lớp đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại cơ sở.

Tại lớp đào tạo, các học viên được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; các quy tắc giao thông đường bộ; kỹ năng quan sát, xử lý tình huống; sử dụng phanh, chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và các kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, nội dung đào tạo chú trọng việc hình thành thói quen "đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và tuân thủ tốc độ".

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Gia Lai, đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và kỹ năng xử lý các tình huống giao thông thường gặp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ngay từ cơ sở.

Các học viên tham gia lớp học.

Đối với học sinh, việc được trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lứa tuổi bắt đầu sử dụng phương tiện cá nhân với tần suất ngày càng cao, trong khi kinh nghiệm xử lý tình huống giao thông còn hạn chế. Việc đào tạo bài bản không chỉ giúp các em hiểu đúng quy định của pháp luật mà còn hình thành kỹ năng, ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông, từ đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, việc đào tạo kỹ năng cho lực lượng Công an trật tự thôn, làng cũng có ý nghĩa thiết thực. Đây là lực lượng thường xuyên gần dân, sát địa bàn, có điều kiện nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, lực lượng này sẽ góp phần đưa công tác tuyên truyền pháp luật giao thông đến từng hộ gia đình, từng thôn, làng, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh.

Thông qua lớp đào tạo, mỗi học sinh và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an trật tự thôn, làng không chỉ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho bản thân mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp "Tham gia giao thông an toàn – bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình và cộng đồng".

Hoạt động phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã, chính quyền địa phương và cơ sở đào tạo lái xe thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa, lấy tuyên truyền và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật làm nền tảng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hướng dẫn người điều khiển phương tiện kỹ năng khi tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Công an cấp xã, các cơ sở giáo dục và đơn vị đào tạo lái xe đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từng bước xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong Nhân dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ cơ sở.