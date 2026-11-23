Trang bị kỹ năng lái xe an toàn từ ghế nhà trường
Xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện quen thuộc với hàng triệu người dân. Tuy nhiên, sự quen thuộc này đôi khi khiến người điều khiển chủ quan, xem nhẹ những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Thống kê cho thấy, 70–80% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Trước thực tế này, Cục Cảnh sát giao thông đang đẩy mạnh đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên toàn quốc, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục, nhằm giúp học sinh, sinh viên nhận diện nguy cơ, chủ động xử lý tình huống và bảo vệ mình khi tham gia giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trang-bi-ky-nang-lai-xe-an-toan-tu-ghe-nha-truong-246261123180901919.htm