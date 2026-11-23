Liên quan đến vấn đề miễn phí sách giáo khoa, TS. Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo Nghị quyết của Quốc hội, lộ trình phấn đấu đến năm 2030. Tuy nhiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh, hoàn thành sớm hơn một năm, vào năm học 2028-2029.