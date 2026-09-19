Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh ngay đầu năm học

Thực hiện Kế hoạch số 4898/KH-C08-P3 ngày 6/8/2026 của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an về phát động “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 26/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 6174/KH-CAT-CSGT ngày 21/8/2026 của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai chiến dịch trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trong đó, học sinh, thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi là một trong những nhóm được tập trung tuyên truyền, hướng dẫn.

Nội dung không chỉ dừng ở việc phổ biến các quy định của pháp luật mà còn chú trọng trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Ngay từ đầu năm học mới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đồng thời hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

750 học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Nhân dịp đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Sa Thầy và Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Sa Thầy tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho 750 học sinh của nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn học sinh những quy định cơ bản khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện; đồng thời trang bị các kỹ năng cần thiết để chủ động phòng tránh tai nạn.

Theo Trung tá Võ Tá Hà, Đội phó Đội Tham mưu PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi, học sinh được nhắc nhở phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành tín hiệu đèn giao thông và hệ thống biển báo.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Sa Thầy và Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Sa Thầy tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho 750 học sinh của nhà trường.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tập trung phân tích những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, học sinh được nhấn mạnh quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện. Việc tự ý sử dụng mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện về giấy phép lái xe theo quy định không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Sau phần tuyên truyền, hướng dẫn, học sinh được thực hiện bài thu hoạch trên hệ thống nhằm kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức. Các em đồng thời thực hiện cam kết không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá sau đào tạo giúp học sinh không chỉ nghe, ghi nhớ kiến thức mà còn chủ động kiểm tra lại mức độ hiểu biết của mình về pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông.

Tuyên truyền phải đi đôi với kỹ năng thực tế

“Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” được triển khai với yêu cầu xác định đúng đối tượng, nội dung, địa điểm và hình thức tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến pháp luật, hướng dẫn thực hành và kiểm tra, đánh giá kết quả sau đào tạo.

Đối tượng của chiến dịch khá rộng, gồm người dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô, tập trung vào nhóm từ 30 đến 50 tuổi và những người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm; học sinh, thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi; công nhân, người lao động; đội ngũ lái xe tại doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Học sinh được hướng dẫn, thực hành thực tế.

Cùng với đó là lực lượng “tiểu giáo viên” tại cơ sở, gồm cán bộ Công an xã, phường, đặc khu; cán bộ phụ trách giáo dục, văn hóa, thông tin, tuyên truyền; giáo viên các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng; báo cáo viên, tuyên truyền viên và hướng dẫn viên tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc huy động lực lượng tại cơ sở được xem là giải pháp quan trọng để hoạt động tuyên truyền về TTATGT không chỉ diễn ra theo từng đợt mà từng bước trở thành hoạt động thường xuyên, gần gũi với người dân, học sinh và người lao động.

Đối với môi trường học đường, lực lượng chức năng đề nghị gia đình, nhà trường và học sinh cùng tham gia xây dựng văn hóa giao thông. Mỗi học sinh không chỉ tự giác chấp hành quy định mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên nhỏ, nhắc nhở người thân và bạn bè cùng thực hiện các quy tắc giao thông an toàn.

Chia sẻ sau buổi tuyên truyền, em Huyền học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, cho biết trước đây em đã được nhà trường phổ biến nhiều quy định về ATGT nhưng buổi tuyên truyền lần này giúp em hiểu rõ hơn những tình huống nguy hiểm thường gặp khi điều khiển xe.

Những buổi tuyên truyền mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh hiểu hơn và không vi phạm ATGT.

“Em thấy cách tuyên truyền kết hợp giữa phổ biến quy định và hướng dẫn kỹ năng thực tế khá dễ hiểu. Qua những tình huống được cán bộ Công an phân tích, em nhận ra nhiều hành vi tưởng như bình thường nhưng có thể gây nguy hiểm, chẳng hạn sử dụng điện thoại khi đang chạy xe hoặc đi dàn hàng ngang. Phần làm bài thu hoạch cũng giúp chúng em nhớ kỹ hơn những nội dung vừa được hướng dẫn”, em Huyền chia sẻ.

Theo em Huyền việc tuyên truyền về ATGT ngay từ đầu năm học là cần thiết, bởi học sinh thường xuyên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện để đến trường. Những kiến thức được trang bị sẽ giúp các em có ý thức hơn trong việc lựa chọn phương tiện và chấp hành quy định về độ tuổi, giấy phép lái xe.

Từ thực tế đó, lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi học sinh trở thành một “hạt nhân” lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong gia đình và cộng đồng.

“An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Mỗi học sinh hãy là một công dân có ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông”, lực lượng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

Thông qua chiến dịch, công tác tuyên truyền được kỳ vọng sẽ chuyển mạnh từ việc cung cấp kiến thức pháp luật đơn thuần sang trang bị kỹ năng, hình thành thói quen và ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác khi tham gia giao thông. Đây cũng là một trong những giải pháp chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy, nhất là trong nhóm thanh thiếu niên, học sinh.