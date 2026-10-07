Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh: Không thể chậm trễ

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 484 vụ tai nạn giao thông, làm 304 người chết và 278 người bị thương. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh xảy ra 106 vụ, làm 43 người chết, 58 người bị thương, chiếm gần 22% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Nhiều vụ tai nạn bắt nguồn từ những nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng tránh như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc được gia đình giao phương tiện không phù hợp với độ tuổi.

Vụ tai nạn xảy ra tại xã Nhân Nghĩa hồi tháng 5/2026 là một trường hợp điển hình. Ngày 2/5, mặc dù biết con trai B.T.T., sinh năm 2010, chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định, người mẹ vẫn giao xe mô tô của gia đình cho con sử dụng. Khoảng 0 giờ ngày 3/5, T. điều khiển xe chở theo B.A.Đ., cũng sinh năm 2010, lưu thông qua xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, mặc dù trời mưa to, song, T. không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn, dẫn đến, chiếc xe lao xuống rãnh nước bên phải đường. Đ. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng đã tử vong ngày 8/5. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người mẹ về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Vụ việc cho thấy một thực tế, đối với học sinh, hiểu các quy định của pháp luật về giao thông là cần thiết nhưng chưa đủ. Khi trực tiếp điều khiển phương tiện trên đường, các em còn phải biết quan sát, phán đoán nguy cơ và xử lý những tình huống bất ngờ.

Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được tăng cường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các nhà trường tổ chức 275 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 275 trường học, thu hút 15.307 giáo viên và 171.451 học sinh tham gia. Qua đó, học sinh không chỉ được phổ biến những quy định của pháp luật mà còn được hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học được trang bị kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông.

Tại buổi tuyên truyền tại Trường THPT Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Phúc mới đây, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trực tiếp phổ biến những quy định của pháp luật, phân tích các lỗi thường gặp ở học sinh như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định; đồng thời hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe máy điện an toàn.

Học sinh còn được trực tiếp thực hành điều khiển phương tiện trên sa hình và tiếp cận các tình huống giả định. Qua đó, những quy định tưởng như khô cứng được chuyển thành các tình huống gần với thực tế mà các em có thể gặp mỗi ngày trên đường đến trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp tham gia tuyên truyền, hướng dẫn tạo sự gần gũi, trực quan, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Nhà trường mong muốn những chương trình như vậy tiếp tục được duy trì thường xuyên để học sinh có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức và chủ động bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Theo Đại úy Hoàng Nam Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh là rất cần thiết và cần được chú trọng ngay từ đầu năm học.

Nội dung hướng dẫn cần được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi, từng loại phương tiện học sinh được phép sử dụng và những tình huống giao thông đặc trưng mà các em thường xuyên gặp phải. Cùng với lý thuyết, cần tăng thời lượng thực hành, mô phỏng tình huống, hướng dẫn nhận diện nguy cơ để hình thành phản xạ và thói quen an toàn.

Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại các nhà trường, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm, qua đó kịp thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đại uý Hoàng Nam Khánh cũng khẳng định, kỹ năng tham gia giao thông không thể hình thành trong ngày một, ngày hai mà cần được rèn luyện, nhắc lại và củng cố trong suốt quá trình học tập. Chính vì vậy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh cần thực hiện ngay, thường xuyên và liên tục để mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình trên hành trình đến trường và trở về nhà.