Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho gần 500 sinh viên
Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên tổ chức chuyên đề đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn năm 2026 với sự tham gia của gần 500 sinh viên.
Tại chương trình, các sinh viên được phổ biến những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn nhận biết các loại biển báo thường gặp, nhận diện tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cách phòng tránh.
Các báo cáo viên cũng hướng dẫn cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ đúng quy cách và kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông.
Bên cạnh nội dung lý thuyết, sinh viên được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn trên sa hình, rèn luyện thao tác và khả năng xử lý tình huống.
Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên đã ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông. Ban Tổ chức cũng trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho sinh viên tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi.
Chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên, đưa việc chấp hành pháp luật về giao thông trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/trang-bi-ky-nang-lai-xe-an-toan-cho-gan-500-sinh-vien-1u5o3p8n