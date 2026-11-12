Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho gần 500 sinh viên

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông phổ biến kiến thức về trật tự ATGT.

Tại chương trình, các sinh viên được phổ biến những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn nhận biết các loại biển báo thường gặp, nhận diện tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cách phòng tránh.

Các báo cáo viên cũng hướng dẫn cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ đúng quy cách và kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, sinh viên được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn trên sa hình, rèn luyện thao tác và khả năng xử lý tình huống.

Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho sinh viên tham dự chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên đã ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông. Ban Tổ chức cũng trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho sinh viên tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn trên sa hình

Chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên, đưa việc chấp hành pháp luật về giao thông trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.