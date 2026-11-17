Thiếu tá Ngô Trí Phúc, Phó Trưởng Công an phường La Gi phân tích những tình huống giao thông và cách xử lý

Ngày 17/11, Công an phường La Gi phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị đồng hành, tài trợ tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Chương trình có sự tham gia của hơn 320 thành viên lực lượng an ninh cơ sở thuộc các địa phương La Gi, Phước Hội, Tân Hải, Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh và Tân Lập.

Thiếu tá Lý Ngọc Thảo, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tại chương trình, Thiếu tá Ngô Trí Phúc, Phó Trưởng Công an phường La Gi thông tin khái quát tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua; phân tích nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn, những hành vi vi phạm thường gặp và các vấn đề cần lưu ý khi tham gia giao thông.

Các thành viên nữ của lực lượng an ninh, trật tự cơ sở tham gia thực hành lái xe an toàn

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm và chế tài xử lý; hướng dẫn kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy an toàn, chủ động phòng tránh tai nạn.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên bám địa bàn, trực tiếp tham gia bảo vệ, hỗ trợ công an cấp xã xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi các thành viên thường xuyên di chuyển, kịp thời có mặt khi xảy ra vụ việc.

Việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn giúp mỗi thành viên chủ động bảo vệ bản thân, bảo đảm an toàn cho người cùng tham gia giao thông, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tặng nón bảo hiểm cho lực lượng an ninh cơ sở

Từ kiến thức được hướng dẫn, các thành viên còn có thể phát huy vai trò hạt nhân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về giao thông ngay tại khu dân cư. Sự gương mẫu trong quá trình làm nhiệm vụ và đi lại hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng.