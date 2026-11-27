Người dân xã Pu Nhi được hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe mô tô an toàn.

Đầu tháng 11, tại xã Pu Nhi, gần 340 cán bộ, công chức, giáo viên và người dân các bản: Phù Lồng, Dê Chơ, Nậm Ngám đã tham gia chương trình đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Công an xã tổ chức. Người tham gia được phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Bà Lò Thị Thiên, người dân bản Dê Chơ, xã Pu Nhi chia sẻ: Tham gia chương trình, tôi biết thêm cách đi xe an toàn, cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Trước đây tôi thường đi xe theo thói quen, không chú ý đến các biển báo giao thông, vào những đoạn cua thường quên bấm còi. Nay được thực hành với tình huống cụ thể tôi thấy rất thiết thực. Bản thân cũng chú ý, cẩn thận hơn khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Trước đó, tại Trường Cao đẳng Điện Biên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Công ty Honda Nam Á và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông kết hợp đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, thu hút hơn 520 học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và công nhân viên tham gia.

Tại chương trình, bên cạnh kiến thức pháp luật, các em được trực tiếp thực hành điều khiển xe máy, xe điện trên sa hình, làm quen với những tình huống có thể gặp trong quá trình lưu thông. Ban tổ chức cũng trao tặng 80 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, phát 520 tờ rơi tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ khi tham gia giao thông. Em Vàng A Sơn, sinh viên Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Điện Biên cho hay: Qua chương trình, em hiểu rằng lái xe an toàn không chỉ là chấp hành luật giao thông mà còn phải biết quan sát, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống đúng cách. Được thực hành trực tiếp giúp em tự tin hơn khi điều khiển xe, đồng thời nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm với sự an toàn của mình và mọi người.

Các hoạt động trên đều nằm trong chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục Cảnh sát giao thông triển khai từ ngày 10/8 đến hết năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Tại Điện Biên, chiến dịch thực hiện từ ngày 22/8 - 31/12/2026, chia thành 4 giai đoạn, từ khảo sát, chuẩn bị dữ liệu, tập huấn đội ngũ nòng cốt đến tổ chức thực hiện, tổng hợp và đánh giá kết quả.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Triển khai chiến dịch, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương, các nhà trường và đoàn thể lựa chọn địa điểm, sân bãi phù hợp, tổ chức hướng dẫn sát với điều kiện thực tế. Trong đó, thanh thiếu niên, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi được xác định là nhóm trọng điểm. Việc hướng dẫn kỹ năng, nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống giúp người điều khiển phương tiện hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, hạn chế những vi phạm xuất phát từ thiếu kiến thức, kỹ năng hoặc tâm lý chủ quan.

Từ ngày 6/9 - 31/12/2026, chiến dịch bước vào giai đoạn 3, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại các cơ sở giáo dục và khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 14/11, toàn tỉnh đã tổ chức 347 buổi tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 185.270 người, trong đó gần 17.400 người là học sinh, sinh viên.

Ngoài phổ biến các quy định pháp luật, chiến dịch còn tạo cơ hội để người dân trực tiếp rèn luyện kỹ năng, nhận diện và phòng tránh những nguy cơ mất an toàn khi điều khiển phương tiện. Việc bồi dưỡng kiến thức song song với hình thành kỹ năng sẽ giúp mỗi người tham gia giao thông an toàn, góp phần hạn chế tai nạn và bảo vệ tính mạng cho chính mình cũng như cộng đồng.