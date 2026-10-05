Trang bị kỹ năng lái xe an toàn

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn các em di chuyển trong sa hình

Giữa tháng 9/2026, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT Na Dương, xã Na Dương và Công ty TNHH Lộc Bình tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho khoảng 450 học sinh. Tại chương trình, học sinh được tìm hiểu những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xem các video về nguyên nhân, tình huống thường dẫn đến tai nạn giao thông và những quy tắc cần lưu ý khi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Phần thực hành được tổ chức trên sa hình, với sự hướng dẫn của cán bộ CSGT và kỹ thuật viên.

Không chỉ tập trung vào thao tác điều khiển phương tiện, nội dung đào tạo hướng học sinh đến những tình huống có thể gặp trên đường. Học sinh cũng được hướng dẫn nhận diện điểm mù của xe tải, xe trọng tải lớn và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Em Hà Thu Trang, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Na Dương cho biết: Qua chương trình, em hiểu rõ hơn các quy định khi tham gia giao thông, những hành vi vi phạm và tình huống dễ dẫn đến tai nạn. Việc được xem các clip về tai nạn giao thông và trực tiếp thực hành trên sa hình giúp em hiểu rõ hơn cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông.

Từ những tình huống trực tiếp trong quá trình đào tạo, lực lượng CSGT chú trọng giúp học sinh nhận diện những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Thượng úy Ngô Trung Kiên, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT cho biết: Thời gian qua, tổ công tác đã tổ chức 4 chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại các trường học, với khoảng 3.000 học sinh tham gia. Đồng thời, lực lượng phối hợp với gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Toàn tỉnh hiện có 43 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên với khoảng 30.000 học sinh. Trong triển khai nội dung đào tạo cho học sinh, Phòng CSGT ưu tiên các trường thuộc xã biên giới, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, nhất là những nơi có quốc lộ đi qua.

Thiếu tá Hoàng Minh Tiến, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Qua phân tích dữ liệu giao thông, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm trên 55% tổng số vụ; nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Đối với học sinh THPT, nhất là tại các xã biên giới, địa bàn trọng điểm, phức tạp có quốc lộ đi qua, hằng ngày các em phải di chuyển trong điều kiện có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông. Vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền lý thuyết, lực lượng CSGT tập trung hướng dẫn thực hành các kỹ năng.

Từ cách làm này, nội dung đào tạo kỹ năng cho các em học sinh đang được lực lượng CSGT triển khai tại nhiều trường trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo tại 14 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, với khoảng 10.000 học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn.

Thời gian tới, Phòng CSGT dự kiến tiếp tục hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại các trường học, đồng thời tập trung đào tạo cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, gắn nội dung hướng dẫn với đặc điểm giao thông của từng địa bàn. Qua đó, việc tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông từng bước chuyển từ cung cấp kiến thức sang trang bị kỹ năng, giúp người tham gia giao thông chủ động nhận diện, phòng tránh và xử lý các tình huống nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.