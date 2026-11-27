Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận tham gia lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng mềm và kỹ năng khởi nghiệp

Đưa khởi nghiệp vào nhà trường

Giảng đường không chỉ là nơi trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn có thể trở thành nơi khởi nguồn của những ý tưởng mới. Khi được khuyến khích quan sát, trải nghiệm và tìm cách giải quyết những vấn đề thực tế, học sinh, sinh viên sẽ có thêm cơ hội khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Nhận thức rõ điều đó, Trường Cao đẳng Bình Thuận chú trọng đưa nội dung khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào hoạt động giáo dục, đào tạo. Với hơn 2.200 học sinh, sinh viên chính quy, nhà trường tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tinh thần chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm, tự tạo việc làm sau tốt nghiệp. Năm 2026, trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng mềm và khởi nghiệp cho 300 sinh viên. Qua đó, giúp người học rèn luyện tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng và nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động. Em Đào Duy Lộc, sinh viên lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô K24B chia sẻ: “Lớp tập huấn giúp em có thêm kiến thức, kỹ năng và khơi mở những ý tưởng khởi nghiệp thiết thực. Đây là hành trang để em tự tin vận dụng chuyên môn, tìm hướng đi riêng và hiện thực hóa ước mơ lập nghiệp sau khi ra trường”.

Bà Trần Thị Kim Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận cho biết: “Nhà trường xác định hỗ trợ khởi nghiệp phải gắn với ngành, nghề đào tạo và nhu cầu thực tiễn. Thông qua các hoạt động tập huấn, tư vấn, trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp, học sinh, sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn biết vận dụng kiến thức để hình thành ý tưởng, phát triển những sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng”.

Theo định hướng này, trong tháng 12/2026, trường dự kiến tổ chức chương trình tư vấn, trao đổi kinh nghiệm thực tế về các mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế tập thể cho 150 học sinh, sinh viên và tổ chức cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp. Đây sẽ là dịp để các em tiếp cận những mô hình thực tế, học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh và thử sức với những ý tưởng của riêng mình.

Giờ học thực hành của sinh viên ngành Điện công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử Trường Cao đẳng Bình Thuận

Từ ý tưởng đến thực tiễn

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp là bước đầu, nhưng để một ý tưởng có thể phát triển thành dự án khả thi, người học cần nhiều hơn những buổi tuyên truyền hay cuộc thi. Đó là môi trường thực hành, sự hướng dẫn của thầy cô, kinh nghiệm từ doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ. Từ yêu cầu đó, ngành Giáo dục Lâm Đồng xác định năm 2027 là giai đoạn đẩy mạnh hơn nữa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo hướng đồng bộ, có mục tiêu và sản phẩm cụ thể.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Lâm Đồng, 100% cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và các trường THPT ngoài công lập phải xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2027. Ngành cũng phấn đấu 100% trường THPT thành lập hoặc duy trì hoạt động các câu lạc bộ khởi nghiệp, STEM, nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, giáo dục khởi nghiệp sẽ được kết nối chặt chẽ hơn với STEM/STEAM, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Học sinh được khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành, nghiên cứu và tiếp cận môi trường sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ khơi gợi ý tưởng, ngành giáo dục còn hướng đến xây dựng mạng lưới cố vấn, chuyên gia, doanh nghiệp đồng hành; phát triển không gian sáng tạo, thực hành và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục. Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” và Ngày hội Khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2027 sẽ là dịp tuyển chọn, bồi dưỡng dự án triển vọng, kết nối nguồn lực hỗ trợ, cũng như khuyến khích các ý tưởng gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Từ những ý tưởng được khơi nguồn trong trường học, với sự đồng hành của nhà trường và doanh nghiệp, học sinh, sinh viên sẽ có thêm cơ hội biến sáng tạo thành hành động, từ đó, từng bước tự tin trên hành trình lập thân, lập nghiệp.