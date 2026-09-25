Trang bị kỹ năng giúp người trẻ 'Sẵn sàng đi làm'

Các diễn trao đổi với sinh viên tại ngày hội. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Một trong những nội dung đáng chú ý tại chương trình là việc giới thiệu khóa huấn luyện “Sẵn sàng để đi làm - Job Ready”, hướng tới trang bị cho người trẻ những kỹ năng cơ bản, thiết thực trước khi bước vào môi trường công sở.

Tại chương trình, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia hướng nghiệp, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hệ sinh thái "Hướng nghiệp 360" đã trực tiếp trao đổi với sinh viên về những năng lực cần chuẩn bị trước khi đi làm.

Các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, nhà tuyển dụng giao lưu, kết nối với sinh viên. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Thạc sĩ Lê Anh Tuấn đồng thời cũng đã giới thiệu các nội dung đào tạo của khóa huấn luyện như định vị bản thân, tác phong và văn hóa công sở, trang phục và ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng giao tiếp, xây dựng CV, phỏng vấn tuyển dụng, làm việc nhóm và xử lý tình huống trong công việc...

Thông qua phần chia sẻ, sinh viên có thêm góc nhìn thực tế về yêu cầu của doanh nghiệp đối với nhân sự trẻ, từ đó chủ động hoàn thiện kỹ năng, thái độ và tác phong nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau quá trình huấn luyện và đáp ứng các yêu cầu của chương trình, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành, đồng thời có cơ hội kết nối, phỏng vấn với các doanh nghiệp đồng hành để tiếp cận những vị trí việc làm phù hợp.

Với thông điệp “Kết nối nhân tài-Kiến tạo tương lai”, Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô và chương trình Job Ready hướng tới xây dựng cầu nối giữa nhà trường - sinh viên - doanh nghiệp, giúp người trẻ tự tin hơn trên hành trình từ giảng đường đến công sở.