Trang bị kỹ năng đối ngoại nhân dân cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghiên cứu, trao đổi các nội dung chuyên đề trọng tâm bao gồm: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; vai trò, nhiệm vụ cốt lõi của MTTQ Việt Nam trong thực thi công tác đối ngoại nhân dân; kỹ năng, phương pháp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại cơ sở.

Đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng sử dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng; cung cấp các thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở không chỉ được trang bị kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân, mà còn nâng cao kỹ năng nắm bắt tư tưởng, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò cầu nối của Mặt trận trong việc đưa chính sách vào đời sống thực tiễn tại địa phương.