Trang bị kỹ năng để lao động vững bước

Thời gian qua, Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nước ngoài.

Nâng chất nguồn nhân lực xuất cảnh

Giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững là mục tiêu hàng đầu của tỉnh Cà Mau, trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xem là hướng đi đột phá. Nhằm đạt mục tiêu mỗi năm đưa hơn 1 ngàn lao động xuất cảnh theo Ðề án giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo nguồn lao động chất lượng cao.

Sinh viên ngành kỹ thuật Trường Cao đẳng Cà Mau trong giờ thực hành đấu nối, vận hành hệ thống điện - cơ điện tử.

Ðối với thị trường nước ngoài, được đào tạo nghề bài bản là điều kiện tiên quyết giúp người lao động nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm với mức thu nhập hấp dẫn. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh chủ động nắm chắc số lượng sinh viên, học viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để kịp thời tư vấn, định hướng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ðồng thời, Trung tâm làm đầu mối tiếp nhận danh sách đăng ký, cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phái cử trong đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động.

Thời gian qua, Trung tâm trực tiếp đào tạo nghề may để cung ứng lao động cho thị trường Nga. Ðối với các thị trường khác, do chưa có đủ chức năng đào tạo đa ngành nên Trung tâm đẩy mạnh liên kết đào tạo, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tư vấn, đào tạo nghề, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động và mở ra cơ hội đi làm việc tại nước ngoài. Dự kiến, Trung tâm sẽ đào tạo khoảng 5 nghề cho nhóm lao động này.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cà Mau thực hành kỹ năng tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trên máy tính.

Ðáng chú ý, quy trình đào tạo được đổi mới từ khâu khảo sát năng lực và định hướng ban đầu. Trung tâm khuyến khích người lao động học các nghề cơ bản tại địa phương để tiết kiệm chi phí, kết hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo chuyên sâu hoặc hỗ trợ đào tạo miễn phí sau khi trúng tuyển đơn hàng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn làm đầu mối liên kết với các trường nghề trong tỉnh đào tạo những ngành trọng điểm như hàn, điện tử.

Theo lộ trình, Trung tâm tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo các nghề như điện lạnh, điện tử, điện công nghiệp... Ðây là những nghề dễ học, thời gian đào tạo ngắn (từ 4-6 tháng) để đạt trình độ sơ cấp. Việc sở hữu chứng chỉ sơ cấp nghề giúp người lao động dễ dàng trúng tuyển vào các đơn hàng yêu cầu tay nghề cao với thu nhập hấp dẫn.

Đổi mới đào tạo, rộng mở việc làm

Bắt kịp xu thế, Trường Cao đẳng Cà Mau không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp và năng lực công nghệ cho sinh viên. Nhà trường kết nối chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đối tác uy tín để nắm bắt tiêu chuẩn của từng đơn hàng, từ đó thiết kế chương trình đào tạo chuẩn hoá. Trong đó, các ngành mũi nhọn như Công nghệ Ô tô, Cơ điện tử và Công nghệ thông tin đang là nền tảng vững chắc giúp sinh viên tự tin nắm bắt cơ hội việc làm quốc tế.

Thạc sĩ Huỳnh Minh Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, cho biết: "Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo hướng tới trình độ cao hơn, không dừng lại ở mức sơ cấp. Mục tiêu là giúp người lao động khi ra nước ngoài không chỉ làm lao động phổ thông, mà còn trở thành lực lượng có tay nghề cao theo dạng chuyên gia. Trường sẵn sàng điều chỉnh chương trình linh hoạt theo từng đơn hàng cụ thể. Nhận diện rào cản lớn nhất của sinh viên là ngoại ngữ (như tiếng Nhật, tiếng Hàn...), nhà trường đã chủ động mở các lớp bồi dưỡng miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em tự tin vượt qua đợt thi tuyển và nhanh chóng hoà nhập".

Giảng viên Nguyễn Thị Thu Vân (Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cà Mau) hướng dẫn sinh viên trong giờ học chuyên ngành chế biến thuỷ sản.

Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường Cao đẳng Cà Mau đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, giúp sinh viên thêm tự tin và bản lĩnh khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Trong mỗi khoá học, nhà trường thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt tư vấn tuyển dụng, mời các doanh nghiệp trực tiếp về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Sự đồng hành kịp thời này giúp các bạn trẻ xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng, chủ động xây dựng lộ trình phát triển bản thân, từ việc ứng tuyển vào các doanh nghiệp lớn tại địa phương cho đến nắm bắt cơ hội vươn ra thị trường lao động quốc tế.

Giảng viên Nguyễn Thị Thu Vân, Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cà Mau, cho biết: "Ngay trong từng môn học, nhà trường luôn lồng ghép nội dung thực hành và tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát thực tế tại doanh nghiệp trong kỳ thực tập tốt nghiệp. Với nền tảng kỹ năng chắc chắn, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng làm việc nước ngoài của các em. Tuy nhiên, các em nên trau dồi thêm các khoá ngắn hạn về ngoại ngữ hoặc kiểm nghiệm chuyên sâu tại các trung tâm ở Cà Mau để đáp ứng tốt nhất yêu cầu quốc tế".

Tự tin với hành trang được trang bị, em Quách Quỳnh Như, sinh viên Trường Cao đẳng Cà Mau, bày tỏ: "Chương trình học tại trường đã trang bị cho em vốn tiếng Anh giao tiếp cơ bản để tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế. Ðồng thời, việc được tiếp cận các tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hoá ngay từ khi còn học giúp chúng em nắm vững quy chuẩn, không bị bỡ ngỡ trước các số liệu hay tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế nếu có cơ hội làm việc tại nước ngoài".

Việc chủ động trang bị toàn diện từ chuyên môn, ngoại ngữ cho đến kỹ năng mềm không chỉ là chìa khoá giúp lao động Cà Mau tự tin vươn ra thị trường quốc tế, mà còn là nền tảng vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khi trở về phục vụ quê hương.