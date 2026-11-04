Trang bị kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh

Các em học sinh hăng hái tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

Tại Chương trình, các em học sinh được phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, nhận biết nguy cơ cháy nổ, kỹ năng báo cháy và thoát nạn ban đầu.

Học sinh được trải nghiệm kỹ năng đu dây thoát nạn từ trên cao; học cách xử lý sự cố rò rỉ gas, dập lửa bằng bình chữa cháy; thực hành thao tác cầm lăng phun, kiểm soát áp lực nước; đồng thời tìm hiểu cách sử dụng mặt nạ phòng độc, trang phục bảo hộ và các thiết bị PCCC thông dụng trong gia đình.

Thầy cô giáo và học sinh thực hành kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Học sinh thực hành thao tác cầm lăng phun, kiểm soát áp lực nước.

Hoạt động mang lại nhiều trải nghiệm thực tế bổ ích, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm thiết thực cho thầy và trò Trường THPT Khánh Hòa, góp phần chủ động phòng ngừa sự cố và xây dựng môi trường học đường an toàn.