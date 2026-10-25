Trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cho giáo viên

Chương trình do Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Công an tỉnh đến 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Đây là một trong 8 hoạt động trọng tâm của Chiến dịch “Không một mình” năm 2026, với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”.

Chương trình tập huấn Chuyên gia an toàn số học đường.

Tham gia tập huấn là đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục, lực lượng Công an và cán bộ Phòng Văn hóa – Xã hội cấp xã. Nội dung tập huấn tập trung vào 5 chuyên đề, trong đó chú trọng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ, xâm phạm quyền riêng tư và các hành vi xâm hại trẻ em trên mạng; kỹ năng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ ban đầu, xử lý tình huống và phối hợp với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trước tình trạng lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, danh tính, chương trình đặc biệt nhấn mạnh kỹ năng nhận diện nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân và hỗ trợ trẻ em đúng cách, tránh để các em tiếp tục bị tổn thương.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn triển khai phong trào “5 phút cùng em”, khuyến khích cha mẹ, thầy cô dành ít nhất 5 phút mỗi ngày trò chuyện, lắng nghe, đồng hành cùng trẻ khi sử dụng Internet; đồng thời tổ chức cuộc thi tìm kiếm “Gương mặt Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026”, lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn số trong học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an hay ngành Giáo dục mà cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Trong đó, giáo viên có vai trò gần gũi, kịp thời nhận diện những biểu hiện bất thường của học sinh; lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt trong phòng ngừa, tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và phối hợp xử lý các vụ việc.

Đại biểu tham dự tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Điểm nhấn của chương trình là việc chú trọng kỹ năng thực hành, xử lý tình huống và phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Cán bộ, giáo viên được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu trẻ bị đe dọa, bắt nạt, dụ dỗ trên mạng; cách lắng nghe, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ ban đầu và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc.

Chương trình cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư, giữ bí mật thông tin cá nhân, tránh để trẻ em tiếp tục bị tổn thương trong quá trình tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ.