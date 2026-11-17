Chủ động phòng ngừa từ ghế nhà trường

Môi trường học đường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là không gian để học sinh hình thành nhân cách, kỹ năng sống và ý thức công dân. Tuy nhiên, những nguy cơ như bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm trật tự an toàn giao thông... vẫn có thể tác động trực tiếp đến lứa tuổi này.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền theo từng nhóm vấn đề, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và tình hình tại địa phương. Nội dung không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật mà chú trọng phân tích tình huống, chỉ ra dấu hiệu nhận biết, hướng dẫn cách ứng xử và địa chỉ tìm kiếm sự trợ giúp khi học sinh gặp nguy hiểm.

Sáng 09/11, Công an xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh phối hợp Trường THCS và THPT Lương Hòa tổ chức tuyên truyền cho 932 học sinh về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ Công an xã thông tin về tình hình, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường; phân tích các phương thức, thủ đoạn xâm hại trẻ em, đồng thời hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ, cách phòng tránh, xử lý và tìm kiếm sự hỗ trợ khi rơi vào tình huống mất an toàn.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật cho các sinh viên đại học

Các em còn được cung cấp kiến thức nhận diện các loại ma túy, tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, tương lai của bản thân, cũng như những hệ lụy đối với gia đình và xã hội. Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với phát tờ rơi giúp nội dung được truyền tải cụ thể, dễ tiếp nhận hơn. Cũng tại chương trình, đại diện Ban Chỉ huy Công an xã Lương Hòa và Ban Giám hiệu nhà trường đã ký kế hoạch phối hợp giữa Công an xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường về tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Sự phối hợp ba phía có ý nghĩa thiết thực trong quản lý, giáo dục, bảo vệ học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc, không để phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến thanh thiếu niên.

Cùng tập trung vào vấn đề bạo lực học đường và xâm hại trẻ em, Công an phường An Tịnh phối hợp Trường THCS Trương Tùng Quân tổ chức sinh hoạt chuyên đề với hơn 200 học sinh cùng giáo viên tham dự. Từ việc nhận diện, học sinh được hướng dẫn kỹ năng từ chối, ứng phó khi đối mặt nguy hiểm và tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ thầy cô, gia đình hoặc cơ quan Công an. Đây là những kỹ năng cần thiết, bởi trong nhiều tình huống, sự im lặng, tâm lý sợ bị trách móc hoặc thiếu hiểu biết về cách xử lý có thể khiến người bị hại tiếp tục chịu tổn thương.

Ở lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Công an xã Phước Vinh phối hợp Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Thị Định tuyên truyền cho 35 giáo viên và 682 học sinh. Cán bộ Công an xã phổ biến những quy định cơ bản, phân tích các lỗi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; chở quá số người; không chấp hành tín hiệu đèn và quy tắc giao thông. Điểm đáng chú ý là phần củng cố kiến thức được thực hiện bằng câu hỏi trắc nghiệm trên điện thoại thông minh. Cách làm này tạo không khí tương tác, giúp học sinh chủ động trả lời, tự kiểm tra mức độ tiếp thu thay vì chỉ nghe phổ biến một chiều. Các em được hướng dẫn đội MBH đúng quy cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; đi đúng phần đường, làn đường; không đùa nghịch, mất tập trung khi tham gia giao thông và biết nhận diện tình huống nguy hiểm để phòng tránh tai nạn.

Công an xã Lương Hòa phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Không chỉ tuyên truyền, Công an xã Hòa Khánh còn vận động trao 40 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Sự kết hợp giữa phổ biến pháp luật và chăm lo an sinh cũng giúp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhà trường, học sinh và người dân.

"Không một mình" trên không gian mạng

Nếu những nguy cơ trong trường học, trên đường đến lớp có thể được nhận diện qua hành vi và tình huống trực tiếp thì rủi ro trên không gian mạng thường ẩn sau tài khoản ảo, lời mời kết bạn, đường link hoặc những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại. Học sinh, thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tác động bởi tâm lý tò mò, muốn khám phá, nhu cầu được công nhận và khả năng đánh giá rủi ro còn hạn chế.

Nhằm trang bị kỹ năng phòng vệ trong môi trường số, Công an xã Ninh Điền phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường Ngô Thất Sơn tổ chức chuyên đề "Kỹ năng sử dụng mạng an toàn - Chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng". Công an xã phân tích những phương thức, thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng xấu sử dụng để tiếp cận học sinh, từ lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại đến bắt nạt, bôi nhọ trên mạng. Buổi tuyên truyền đã dành thời lượng lớn cho giao lưu, giải đáp các tình huống giả định gần gũi. Các em được nhắc nhở không tùy tiện công khai địa chỉ, số điện thoại, mật khẩu, lịch trình sinh hoạt; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không gửi hình ảnh riêng tư cho người quen qua mạng khi chưa cân nhắc, đồng thời cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bình luận.

Trang bị kiến thức pháp luật cho các em học sinh

Thông điệp quan trọng là khi gặp tình huống bất an, học sinh không nên tự giải quyết trong im lặng hoặc làm theo yêu cầu của người đang đe dọa mình. Các em cần dừng tương tác, lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường link và những thông tin liên quan; sử dụng chức năng báo cáo, chặn tài khoản có hành vi vi phạm, sau đó nhanh chóng trao đổi với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.

Tinh thần đó cũng là trọng tâm của Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 được triển khai tại Tây Ninh. Hưởng ứng chiến dịch, Cụm thi đua khối Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an tỉnh tổ chức 2 buổi tuyên truyền tại Trường THCS Nguyễn Thị Bảy (xã Cần Giuộc) và Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Trảng Bàng), thu hút hơn 2.350 học sinh. Thông qua phổ biến quy định pháp luật, phân tích tình huống, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, cán bộ tuyên truyền hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa vi phạm và sử dụng mạng xã hội an toàn. Cùng với hoạt động trực tiếp, các đơn vị trong Cụm thi đua xây dựng, đăng tải 10 sản phẩm infographic tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Nội dung tập trung phổ biến kiến thức pháp luật, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa.

Thông điệp "Không một mình" tiếp tục được lan tỏa tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Long An, nơi nhà trường phối hợp Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh và Công an phường Khánh Hậu tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật hưởng ứng chiến dịch với hơn 500 sinh viên, giáo viên tham dự. Nội dung tập trung vào phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên; khuyến khích người trẻ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị quấy rối, đe dọa hoặc ép buộc chia sẻ thông tin, hình ảnh riêng tư. Tham gia chương trình có ông Phạm Thanh Phong - thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Tây Ninh, nhà sáng tạo nội dung trên TikTok với kênh "Phong Đó Đây". Sự góp mặt của người hoạt động trên nền tảng mạng xã hội góp phần đưa thông điệp đến gần hơn với sinh viên, người trẻ.

Từ các buổi tuyên truyền ở trường phổ thông đến hoạt động hưởng ứng chiến dịch tại môi trường đại học với điểm chung là chuyển trọng tâm từ cảnh báo nguy cơ sang hình thành năng lực tự bảo vệ. Cùng với đó, gia đình và nhà trường phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe, kịp thời phát hiện thay đổi trong tâm lý, hành vi của trẻ; không để các em đơn độc trước những sự việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thân thể, danh dự và đời sống tinh thần.

Một buổi tuyên truyền không thể giải quyết ngay mọi nguy cơ, nhưng có thể giúp một học sinh nhận ra dấu hiệu nguy hiểm; biết nói "không", biết lưu giữ chứng cứ và tìm người hỗ trợ đúng lúc. Khi kiến thức pháp luật được chuyển thành kỹ năng thực hành và khi gia đình, nhà trường, lực lượng Công an cùng đồng hành, mỗi em sẽ có thêm điểm tựa để tự bảo vệ mình trong học đường, cuộc sống và không gian mạng.