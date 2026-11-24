Giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh tại Trường THCS Văn Lâm 2 (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: TL

Những nguy cơ hiện hữu

Tại chương trình tập huấn về hỗ trợ học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với UNICEF tổ chức vừa qua, bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, khảo sát hơn một triệu học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý cuối năm 2025 cho thấy, phần lớn học sinh không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, thầy cô khi gặp sự cố trên mạng do sợ bị la mắng, tịch thu điện thoại hoặc thiếu niềm tin để chia sẻ.

Khảo sát do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cuối năm 2025 trên gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố cho thấy, 100% trẻ tham gia khảo sát từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên môi trường mạng. Trong đó, khoảng 53% từng tiếp xúc với nội dung xấu, phản cảm, không phù hợp; khoảng 40% từng bị lừa đảo, xúc phạm hoặc đe dọa.

Khảo sát cũng cho thấy, 78% trẻ em mong muốn được nâng cao khả năng tự bảo vệ trên môi trường số, đặc biệt là kỹ năng bảo vệ bản thân, báo cáo nội dung độc hại và ứng phó với bắt nạt, quấy rối trực tuyến.

Những con số này cho thấy, học sinh không còn là những người đứng ngoài các rủi ro trên không gian mạng. Các em vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa tham gia tương tác, chia sẻ, sáng tạo nội dung và sử dụng nhiều nền tảng số phục vụ học tập, giải trí. Tuy nhiên, khả năng nhận diện và xử lý tình huống của không ít em chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ.

Các nguy cơ trên mạng ngày càng phức tạp, từ lừa đảo, đánh cắp mật khẩu, bắt nạt trực tuyến đến tin giả, hình ảnh và video giả mạo do AI tạo ra, thậm chí xâm hại và tống tiền tình dục.

Đặc biệt, một rủi ro đáng quan tâm là học sinh có thể biết mình gặp nguy hiểm nhưng không biết phải tìm đến ai, báo cáo bằng cách nào hoặc xử lý ra sao để hạn chế hậu quả.

Bà Lê Hồng Loan - Trưởng Chương trình Bảo vệ trẻ em, UNICEF Việt Nam cảnh báo: “Công nghệ có thể “ảo” nhưng tổn hại đối với trẻ em là hoàn toàn có thật”. Theo bà, trẻ em không chỉ thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ mà đôi khi còn vô tình trở thành người gây tổn thương cho người khác thông qua hành vi bắt nạt trực tuyến hoặc chia sẻ thông tin cá nhân thiếu an toàn. Vì vậy, giáo dục an toàn mạng cần chú trọng cả kỹ năng tự bảo vệ, ý thức trách nhiệm và cách ứng xử nhân văn trên không gian số.

Đưa kỹ năng an toàn mạng vào hoạt động giáo dục thường xuyên

Trước yêu cầu đó, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 6206/BGDĐT-GDPT ngày 15/9/2026 hướng dẫn triển khai giáo dục an toàn mạng toàn diện trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2026-2027.

Theo định hướng của Bộ GDĐT, nội dung giáo dục được triển khai thông qua nhiều chủ đề như khai thác và đánh giá thông tin số; giao tiếp, ứng xử trên mạng; bảo vệ danh tính số, dữ liệu cá nhân; an toàn thiết bị, tài khoản; sức khỏe số; sáng tạo nội dung có trách nhiệm và sử dụng AI an toàn.

Điểm quan trọng là các nội dung này cần được lồng ghép vào môn Tin học, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt lớp và các hoạt động giáo dục phù hợp, thay vì chỉ tổ chức những buổi tuyên truyền riêng lẻ. Học sinh cần được thực hành xử lý tình huống, chẳng hạn nhận diện một tin nhắn giả mạo, phân biệt hình ảnh thật và hình ảnh do AI tạo ra, thiết lập mật khẩu an toàn hoặc ứng phó khi bị bắt nạt trực tuyến.

PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, giáo dục an toàn mạng cần được triển khai song song với việc nâng cao năng lực số cho học sinh và phụ huynh. Học sinh không chỉ cần biết nhận diện tin giả, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến mà còn phải hiểu cách ứng phó, tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ. Đặc biệt, nhà trường cần có đội ngũ tư vấn học đường đủ năng lực hỗ trợ những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và các rủi ro trên môi trường số.

Từ góc độ quản lý giáo dục, bà Nguyễn Thị Nhung cho rằng, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà cần trở thành người đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh đó gia đình cũng là mắt xích không thể thiếu trong giáo dục kỹ năng an toàn mạng. Quan trọng hơn, người lớn cần lắng nghe, tránh trách phạt khi trẻ chia sẻ việc mình gặp rủi ro.