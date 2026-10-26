Trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh Lũng Cú

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh Lũng Cú trên không gian mạng

Dự chương trình có Thượng tá Phí Đức Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang; ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú; ông Lưu Đức Việt, Giám đốc Công ty Du lịch Cực Bắc Travel, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Với chủ đề “Không một mình – Kết nối không tổn thương”, chương trình được tổ chức thông qua hoạt động “Giao lưu cùng em”, tạo không gian tương tác cởi mở giữa học sinh với cán bộ công an và các nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện nguy cơ mất an toàn, phòng tránh lừa đảo, dụ dỗ và các nội dung độc hại trên mạng.

Thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp trực tiếp, các em có cơ hội trao đổi những tình huống thực tế, tìm hiểu cách xử lý khi gặp nguy cơ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao trong hoạt động giao lưu, trả lời câu hỏi, góp phần khuyến khích học sinh tích cực tham gia và tiếp thu kiến thức.

Dịp này, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng trao quà tặng học sinh nhà trường, thể hiện sự quan tâm, đồng hành trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Chương trình góp phần nâng cao ý thức sử dụng Internet an toàn, lành mạnh, văn minh trong học sinh; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Qua đó, lan tỏa thông điệp khi gặp khó khăn hoặc nguy hiểm trên môi trường mạng, các em hãy lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi không ai phải đối mặt với những nguy cơ ấy một mình.