Trao truyền kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng cho học sinh.

Tại chương trình, báo cáo viên Phòng An ninh mạng đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, báo cáo viên tập trung phân tích trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; hướng dẫn cách quản lý, sử dụng an toàn tài khoản công vụ, tài khoản cá nhân, thư điện tử công vụ và các thiết bị kết nối mạng. Đặc biệt, các em học sinh được nhận diện những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao và các nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và có trách nhiệm. Học sinh được hướng dẫn nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Sơn Trà mong muốn giúp học sinh chủ động nhận diện, phòng tránh những nguy cơ trên môi trường mạng, biết cách tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường. Qua đó, tiếp tục lan tỏa thông điệp "Không một mình", chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ trẻ em trước các hành vi lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại trên không gian mạng.