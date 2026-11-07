Trang bị kỹ năng an toàn số cho học sinh

Một số mô hình được phường chú trọng triển khai trong chiến dịch là: Đại sứ An toàn số học đường, xây dựng lực lượng học sinh nòng cốt hỗ trợ, chia sẻ kiến thức an toàn mạng với bạn bè; Hoạt động “5 phút cùng em”, tạo không gian để giáo viên, chuyên gia, phụ huynh và các lực lượng đồng hành lắng nghe, hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng môi trường số an toàn. Cùng với phường Chơn Thành, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đã hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” năm 2026.

Thảo Lâm