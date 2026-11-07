Trang bị kỹ năng an toàn số cho học sinh
Trước nguy cơ trẻ em, thanh thiếu niên bị lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa, tống tiền và xâm hại trên không gian mạng, phường Chơn Thành vừa triển khai chiến dịch “Không một mình” năm 2026 nhằm trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp sự cố trên môi trường mạng. Phường dự kiến lựa chọn một trường học triển khai đầu tiên, sau đó mở rộng đến các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Một số mô hình được phường chú trọng triển khai trong chiến dịch là: Đại sứ An toàn số học đường, xây dựng lực lượng học sinh nòng cốt hỗ trợ, chia sẻ kiến thức an toàn mạng với bạn bè; Hoạt động “5 phút cùng em”, tạo không gian để giáo viên, chuyên gia, phụ huynh và các lực lượng đồng hành lắng nghe, hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng môi trường số an toàn. Cùng với phường Chơn Thành, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đã hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” năm 2026.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202611/trang-bi-ky-nang-an-toan-so-cho-hoc-sinh-b0238d3/