Trang bị kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh lớp 10

Học sinh Trường THPT Kỳ Sơn, phân hiệu Phú Cường thực hành kỹ năng lái xe an toàn tại chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hòa Bình, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn thu hút khoảng 400 học sinh khối 10 của nhà trường và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình tham gia.

Chương trình do Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Thống Nhất và Hệ thống HEAD Anh Kỳ - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Anh Kỳ tổ chức.

Lớp 10 là giai đoạn nhiều học sinh bắt đầu tự chủ hơn trong việc đi lại, trong khi kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống giao thông chưa đồng đều. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ đầu cấp học có ý nghĩa thiết thực, giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn.

Trung tá Phạm Vũ Hà Minh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 thông tin về tình hình tai nạn giao thông và các vi phạm thường gặp ở học sinh THPT.

Trung tá Phạm Vũ Hà Minh - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết: “Biết điều khiển phương tiện không đồng nghĩa với việc có đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Vì vậy, bên cạnh nắm vững các quy định của pháp luật, học sinh cần được trang bị kỹ năng quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống phù hợp khi tham gia giao thông”.

Từ thực tế đó, chương trình tập trung vào 4 nhóm nội dung gồm: Quy tắc giao thông, hệ thống biển báo, quy định về tốc độ, khoảng cách và các hành vi bị nghiêm cấm; kỹ năng quan sát, nhận diện, dự đoán và phòng tránh nguy hiểm; kỹ năng điều khiển xe an toàn như tư thế lái, sử dụng phanh, ga, giữ thăng bằng, chuyển hướng; thực hành xử lý các tình huống thường gặp tại nơi giao nhau và trên đường.

Sau phần lý thuyết, học sinh tham gia kiểm tra kiến thức trực tuyến thông qua mã QR trên điện thoại với 15 câu hỏi. Những em trả lời đúng từ 12 câu trở lên mới đạt yêu cầu; trường hợp chưa đạt tiếp tục ôn tập và kiểm tra lại. Hình thức này giúp đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, đồng thời khuyến khích học sinh chủ động củng cố hiểu biết về pháp luật giao thông.

Điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn và thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Đại diện Hệ thống HEAD Anh Kỳ trực tiếp hướng dẫn học sinh tư thế lái xe, kỹ năng giữ thăng bằng, sử dụng phanh, ga, chuyển hướng và xử lý tình huống khi đi qua các vị trí giao nhau. Khi thực hành trên sa hình, các em tham gia bài kiểm tra liên hoàn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Thông qua từng bài tập thực hành, học sinh được rèn luyện khả năng quan sát, phán đoán, giữ khoảng cách và chủ động xử lý các tình huống có thể phát sinh. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp những quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ ghi nhớ và có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Chị Bùi Thị Hoa, phường Thống Nhất chia sẻ: “Khi con bước vào lớp 10 và bắt đầu tự đi học bằng phương tiện cá nhân, gia đình không khỏi lo lắng về những nguy cơ mất ATGT. Việc được tuyên truyền pháp luật, nhận diện tình huống nguy hiểm và trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con tự tham gia giao thông”.

Từ chương trình tại hai trường cao đẳng, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tiếp tục được triển khai với 6 khóa tại 12 trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn các phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh, thu hút 2.945 học sinh tham gia. Đối tượng được tiếp cận đa dạng, từ học sinh THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đến các trường cao đẳng, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng ATGT trong học đường.

Em Trần Văn Quang, học sinh lớp 10, Trường THPT Kỳ Sơn cho biết: “Qua chương trình, đặc biệt là phần thực hành, em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc quan sát, giữ khoảng cách, dự đoán nguy cơ và xử lý đúng cách khi chuyển hướng hoặc đi qua nơi giao nhau. Những kỹ năng này gắn liền với các tình huống thường gặp trên đường đến trường, giúp em nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông”.

Học sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hòa Bình tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn tại chương trình.

Điểm khác của những buổi tuyên truyền là học sinh không chỉ ngồi nghe mà sau khi học lý thuyết và thực hành còn phải trải qua kiểm tra nhận thức, đánh giá kỹ năng. Cách tổ chức này giúp mỗi học sinh nhận biết những kiến thức, kỹ năng mình còn thiếu để tiếp tục rèn luyện. Trong dịp này, Ban tổ chức cũng trao hàng trăm suất quà cho học sinh tham gia, góp phần động viên, khuyến khích các em tích cực học tập và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Mỗi ngày đến trường là một hành trình quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. Đối với học sinh lớp 10, khi nhu cầu tự chủ trong đi lại ngày càng tăng, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức trách nhiệm là yêu cầu thiết thực. Những bài học từ các chương trình tuyên truyền, thực hành ATGT không chỉ giúp các em nâng cao khả năng xử lý tình huống mà còn hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, bảo vệ bản thân và cộng đồng.