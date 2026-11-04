Trang bị kỹ năng an toàn cho hơn 600 học sinh cấp tiểu học

CBCS Công an phường An Khê đưa tuyên truyền pháp luật đến với các em học sinh.

Đoàn cơ sở Công an phường An Khê phối hợp với Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Phân hiệu 1) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các nội dung thiết thực: Văn hóa giao thông, phòng, chống ma túy và sử dụng an toàn môi trường mạng.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 600 em học sinh được tiếp cận những kiến thức bổ ích, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; nhận diện, phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy; đồng thời nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng.

Thông qua hoạt động, Công an phường An Khê tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật và bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, hiểm họa từ thực tiễn.