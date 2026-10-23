Trang bị kỹ năng AI, mở rộng cơ hội cho sinh viên dân tộc thiểu số

Chương trình nâng cao năng lực ứng dụng AI cho người học dân tộc thiểu số năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2025.

Hơn 5.400 người học tại 8 cơ sở giáo dục đại học tham gia chương trình nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026.

Chương trình góp phần cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Diễn ra từ ngày 17/10 đến 7/11/2026, chương trình gồm 6 buổi đào tạo thực hành theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nội dung được xây dựng trên cơ sở Khung năng lực số cho người học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tham chiếu Khung năng lực AI dành cho người học của UNESCO năm 2024.

Không yêu cầu kiến thức lập trình đầu vào, chương trình hướng dẫn sinh viên tiếp cận AI từ cơ bản đến nâng cao, gồm AI tạo sinh, kỹ năng viết câu lệnh, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, xây dựng trợ lý học tập và sáng tạo sản phẩm số. Người học còn được hướng dẫn ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, lập trình có sự hỗ trợ của AI, tự động hóa bằng các tác nhân AI, định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị hồ sơ và luyện tập phỏng vấn.

Có 8 cơ sở giáo dục đại học tham gia, gồm Đại học Thái Nguyên với Trường Đại học Sư phạm và các phân hiệu tại Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên; Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Tân Trào; Trường Đại học Tây Bắc; Trường Đại học Tây Nguyên; Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Y khoa Vinh.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), mục tiêu của chương trình là giúp sinh viên sử dụng AI hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng công cụ, sinh viên được rèn luyện tư duy phản biện, khả năng tìm kiếm, kiểm chứng thông tin và ý thức chịu trách nhiệm với kết quả do AI hỗ trợ tạo ra. Đây là những năng lực quan trọng để người học khai thác công nghệ đúng mục đích, hạn chế phụ thuộc vào các công cụ tự động và nâng cao chất lượng học tập.

Sau khóa học, sinh viên được khuyến khích phát triển các sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI phục vụ học tập, nghiên cứu hoặc giải quyết vấn đề thực tế. Những sản phẩm tiêu biểu dự kiến được lựa chọn, tuyên dương tại ngày hội tổng kết trong tháng 11/2026.

Nhu cầu ứng dụng AI của sinh viên gắn với đặc thù từng ngành học và điều kiện phát triển tại địa phương. Sinh viên sư phạm mong muốn sử dụng công nghệ để thiết kế bài giảng sinh động hơn cho học sinh vùng cao. Trong khi đó, người học các ngành nông nghiệp, kinh tế, du lịch kỳ vọng ứng dụng AI vào phân tích số liệu, quảng bá sản phẩm và giới thiệu văn hóa quê hương.

Đáng chú ý, tác động của chương trình được kỳ vọng không chỉ dừng lại ở từng người học. Đại diện sinh viên bày tỏ mong muốn chia sẻ kiến thức, kỹ năng với bạn bè, gia đình, thanh niên dân tộc thiểu số và cộng đồng tại quê hương. Qua đó, sinh viên có thể trở thành những hạt nhân lan tỏa kỹ năng số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận và ứng dụng AI vào công việc thiết thực.

Nâng cao năng lực ứng dụng AI cho sinh viên dân tộc thiểu số vì thế không chỉ là trang bị kỹ năng công nghệ, mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Để những mục tiêu này trở thành kết quả cụ thể, kiến thức cần được chuyển hóa thành năng lực thực hành, sản phẩm ứng dụng và giá trị thiết thực trong học tập, việc làm cũng như đời sống cộng đồng.