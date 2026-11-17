Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn học viên Chương trình “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu trên địa bàn TP. Hà Nội” ngày 12/11/2026. (ẢNH: HNX)

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc HNX, cho biết chương trình giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt tổng quan về thị trường các-bon, khung pháp lý, mô hình tổ chức và cơ chế giao dịch trên sàn giao dịch các-bon trong nước.

Thông qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá tác động của các yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, từng bước đưa mục tiêu giảm phát thải vào chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động.

Quan trọng hơn, các mục tiêu này cần được cụ thể hóa thành những giải pháp và hành động thiết thực trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phó Tổng Giám đốc HNX Nguyễn Thị Thu Hà Phát biểu tại hội thảo. (ẢNH: HNX)

Tại phiên chuyên đề, ông Trần Trọng Kiên, Giám đốc Phòng Thị trường chứng khoán phái sinh, HNX, đã giới thiệu mô hình tổ chức thị trường các-bon và cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trong nước.

Nội dung trình bày tập trung vào quy trình đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch; vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia; cùng lộ trình xây dựng, phát triển thị trường trong giai đoạn thí điểm và khi vận hành chính thức. Qua đó, các doanh nghiệp có thể hình dung rõ hơn cách thức hoạt động của thị trường và những yêu cầu cần chuẩn bị khi tham gia.

Đánh giá tại hội thảo, TS. Phùng Văn Đông, Giám đốc AIT Việt Nam, nhấn mạnh ba vấn đề đáng chú ý.

Thứ nhất, các-bon không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn trực tiếp với hoạt động kinh tế. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đang trở thành yêu cầu đối với doanh nghiệp.

Thứ hai, bên cạnh công nghệ và cơ chế vận hành, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về thị trường. Vì vậy, AIT mong muốn kết nối kiến thức chuyên môn với thực tiễn hoạt động để nâng cao hiệu quả đào tạo.

Thứ ba, khi hiểu rõ mô hình tổ chức và cơ chế vận hành thị trường các-bon thí điểm, doanh nghiệp có thể chủ động nhận diện cơ hội và xây dựng phương án thích ứng phù hợp.

Hội thảo cũng dành thời gian để các học viên trao đổi trực tiếp với đại diện HNX và đội ngũ chuyên gia ESG. Nhiều câu hỏi tập trung vào cơ chế vận hành thị trường, quy trình giao dịch và những điều kiện doanh nghiệp cần chuẩn bị để tham gia thị trường các-bon.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội có thêm thông tin và kiến thức thực tiễn về thị trường các-bon, từ đó chủ động xây dựng lộ trình giảm phát thải, nâng cao năng lực quản trị ESG và thích ứng với xu hướng phát triển kinh tế xanh.

Hội thảo có sự tham dự của các giảng viên AIT, đại diện công ty chứng khoán, thành viên thị trường các-bon và 60 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Đây là hoạt động thuộc Chương trình đào tạo trực tiếp về quản trị doanh nghiệp chuyên sâu năm 2026, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận kiến thức thực tiễn về quản trị theo tiêu chuẩn Môi trường-Xã hội- Quản trị (ESG), đồng thời chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường các-bon tại Việt Nam.