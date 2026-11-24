Báo cáo viên thuộc Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe CDC Đồng Tháp trực tiếp phổ biến kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh.

Theo Kế hoạch số 852/KH-KSBT ngày 22-10-2026, hoạt động truyền thông được CDC Đồng Tháp triển khai từ ngày 9 đến 18-11-2026, với tổng cộng 30 buổi tại 30 trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông nhiều cấp học.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 3.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá đến gần hơn với học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc; đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ.

Tại các buổi truyền thông, báo cáo viên thuộc Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe CDC Đồng Tháp trực tiếp phổ biến kiến thức, trao đổi và giao lưu với cán bộ, giáo viên, học sinh.

Nội dung tập trung phân tích tác hại của thuốc lá truyền thống đối với sức khỏe, những ảnh hưởng của hút thuốc lá thụ động, các quy định cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh thuốc lá thế hệ mới.

Thông qua hình thức truyền thông trực tiếp, học sinh có điều kiện tiếp cận kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu, chủ động trao đổi những vấn đề liên quan đến thuốc lá, từ đó nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối khi được mời sử dụng thuốc lá và hình thành lối sống lành mạnh. Hoạt động cũng góp phần giúp cán bộ, giáo viên nâng cao vai trò trong việc tuyên truyền, giám sát và xây dựng trường học không khói thuốc.

Để bảo đảm các buổi truyền thông diễn ra đúng kế hoạch, CDC tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm điều phối, chuẩn bị tài liệu và bố trí báo cáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các trường triển khai thực hiện, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc và tham gia giám sát.

Báo cáo viên thuộc Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe CDC Đồng Tháp trực tiếp phổ biến kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh.

Ban Giám hiệu các trường có trách nhiệm mời đúng thành phần, chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, thiết bị trình chiếu, âm thanh và bảo đảm trật tự trong quá trình tổ chức.

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn Quỹ Phòng bệnh dành cho hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 của CDC tỉnh theo mục 5.2.1.6.

Song song với hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, CDC tỉnh Đồng Tháp còn triển khai Kế hoạch số 853/KH-KSBT tổ chức 25 buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các trường phổ thông trong tháng 11-2026, với quy mô 150 người/buổi.

Việc triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu, bia trong trường học góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh đối với sức khỏe bản thân, tạo chuyển biến trong hành vi, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh và không khói thuốc.