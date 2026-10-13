Trang bị kiến thức về an toàn giao thông phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh

Xử lý tình huống thực tế

Ngày 13-10, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho 450 học sinh cùng 30 giáo viên nhà trường.

Học sinh được hướng dẫn điều khiển xe điện đúng quy định. Ảnh: Tiến Trạch

Ở lứa tuổi trung học phổ thông, học sinh đã có nhu cầu đi lại độc lập ngày càng cao, sử dụng nhiều loại hình phương tiện như xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, phương tiện giao thông công cộng. Việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng nhận diện nguy cơ vì thế có ý nghĩa thiết thực, giúp các em chủ động bảo vệ bản thân, hạn chế những tình huống có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Tại chương trình, cán bộ Phòng CSGT phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT đường bộ, tập trung vào những hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, giữ khoảng cách phù hợp và chủ động quan sát khi chuyển hướng, chuyển làn. Các tình huống thực tế trong quá trình lưu thông cũng được phân tích để học sinh nhận biết nguy cơ, lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Đáng chú ý, việc tuyên truyền không dừng lại ở ghi nhớ các quy tắc giao thông mà hướng tới khả năng vận dụng vào thực tế. Khi gặp tình huống bất ngờ, học sinh cần bình tĩnh, giảm tốc độ, quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ quy tắc giao thông; tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện hoặc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, cán bộ Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn các em học sinh sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định. Ảnh: Tiến Trạch

Ông Đỗ Đức Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quán Chi, cho biết việc phối hợp tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng thực tế giúp học sinh nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT và giáo viên tăng cường giáo dục, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm của phụ huynh

Cũng trong ngày, Phòng CSGT phối hợp với Trường Tiểu học Khương Mai tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và trao tặng 401 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Chương trình hướng tới nhóm học sinh nhỏ tuổi, với những kỹ năng đơn giản, dễ nhớ và có thể aps dụng hàng ngày.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, cán bộ Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cho biết, với học sinh tiểu học, nội dung giáo dục an toàn giao thông cần bắt đầu từ những việc gần gũi như đi bộ đúng nơi quy định, quan sát trước khi sang đường, nhận biết tín hiệu đèn giao thông, không chạy đùa dưới lòng đường hoặc tự ý sang đường khi chưa có người lớn hướng dẫn. Các em cũng cần được nhắc nhở vui chơi trong phạm vi an toàn, tránh xa khu vực phương tiện thường xuyên qua lại và đội mũ bảo hiểm đúng cách mỗi khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Học sinh được trang bị kiến thức về an toàn giao thông từ sớm. Ảnh Tiến Trạch

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 401 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Đây không chỉ hỗ trợ các em có thêm phương tiện bảo vệ khi tham gia giao thông mà còn góp phần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm từ những năm đầu đi học.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức cho học sinh, lực lượng CSGT cũng nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong bảo đảm an toàn cho con em. Khi đưa đón trẻ bằng xe máy, người lớn cần đội mũ bảo hiểm cho trẻ đúng quy cách; khi di chuyển bằng ô tô, phải sử dụng dây đai an toàn và thiết bị an toàn phù hợp theo quy định. Đặc biệt, phụ huynh cần làm gương trong việc chấp hành pháp luật, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón học sinh, không tụ tập gây cản trở giao thông trước cổng trường và nghiêm túc thực hiện hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng.

Từ học sinh tiểu học cần được hướng dẫn cách tự bảo vệ bản thân, đến học sinh THPT cần nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống khi tham gia giao thông độc lập, mỗi cấp học đều có những yêu cầu riêng về kiến thức và kỹ năng. Việc lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc nghe phổ biến các quy định.

Thông qua phối hợp với các cơ sở giáo dục, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh.

Mỗi bài học phù hợp với từng độ tuổi, mỗi kỹ năng được hình thành từ thực tế và mỗi hành động gương mẫu của người lớn sẽ góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông và tạo môi trường đến trường an toàn cho học sinh.