Tại Hội nghị, Thượng tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm đã báo cáo 2 chuyên đề gồm: Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; hoạt động đối ngoại của Đảng năm 2026, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã trao đổi, phân tích về đặc điểm của môi trường thông tin trên không gian mạng; cách nhận biết thông tin sai lệch, giả mạo; các phương thức, thủ đoạn lừa đảo thường gặp. Đồng thời chia sẻ những kỹ năng cần thiết để chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng, lừa đảo trong môi trường số.

Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khê tổ chức nhằm mục đích cung cấp cho cán bộ, đảng viên những thông tin có tính hệ thống, chuyên sâu, sát thực tiến; giúp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội tại địa phương.

PHƯƠNG KIẾM