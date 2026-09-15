Trang bị kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm cho học sinh

Đây là hoạt động trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng sử dụng điện, nước và các thiết bị năng lượng an toàn, hợp lý đồng thời hình thành ý thức tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường ngay từ lứa tuổi học đường.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho rằng, giáo dục học sinh tiểu học không chỉ là trang bị kiến thức trong sách vở mà còn giúp các em hình thành những thói quen tốt, kỹ năng cần thiết để sống an toàn và có trách nhiệm.

Tại chương trình, những kiến thức về sử dụng năng lượng được truyền tải thông qua video, câu hỏi giao lưu và các trò chơi tương tác. Các học sinh được hướng dẫn những việc làm thiết thực như tắt đèn, quạt khi không sử dụng; sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý; tiết kiệm nước; sử dụng thiết bị điện đúng cách và phòng tránh các tai nạn liên quan đến điện.

Học sinh học các mẹo tiết kiệm điện thông qua trò chơi, dễ hiểu, dễ nhớ và các tình huống trong sinh hoạt hằng ngày

Thông qua những tình huống gần gũi, chương trình giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Từ một hành động nhỏ như tắt bóng đèn không cần thiết, sử dụng điện an toàn hay tiết kiệm một dòng nước, mỗi học sinh đều có thể góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh.

Việc Trường Tiểu học Lĩnh Nam được lựa chọn tổ chức chương trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh.

Nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được lồng ghép vào môn học, hoạt động ngoại khóa

Đại diện giáo viên Trường Tiểu học Lĩnh Nam cho biết, giáo dục tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp học sinh biết tiết kiệm điện mà quan trọng hơn là hình thành ý thức, trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng.

Thời gian qua, nhà trường đã chủ động lồng ghép nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào các môn học, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm; đồng thời xây dựng những quy tắc sử dụng điện tiết kiệm trong trường.

Qua chương trình, nhà trường mong muốn mỗi học sinh trở thành một “Đại sứ năng lượng xanh”, không chỉ thực hiện tốt những điều đã học mà còn chia sẻ với gia đình, bạn bè, cùng xây dựng những thói quen văn minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Dự kiến, chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” sẽ được triển khai tại 5 trường tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội.