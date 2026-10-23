Trang bị kiến thức phòng tránh ma túy cho hơn 700 học sinh

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy ngay từ lứa tuổi học đường.

Học sinh được tiếp cận với mô hình các loại ma túy đang được phổ biến

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe Trung tá Lê Mạnh Cường – Phó Trưởng Công an phường An Phú trực tiếp thuyết minh, giới thiệu những kiến thức cơ bản về ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, gia đình và xã hội. Đồng thời, các em được hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh những nguy cơ liên quan đến ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và những sản phẩm có hình thức dễ gây nhầm lẫn.

Thông qua nội dung tuyên truyền trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; nâng cao ý thức cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo của người lạ; không tò mò, thử nghiệm hoặc sử dụng các chất không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, các em được hướng dẫn chủ động thông báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ liên quan đến ma túy.

Theo kế hoạch, từ ngày 17/10 đến ngày 15/11/2026, công an phường An Phú sẽ tổ chức 7 buổi tuyên truyền tại Điểm giáo dục, phòng chống ma túy, với số lượng dự kiến từ 90 đến 100 người mỗi buổi. Nội dung tập trung phổ biến kiến thức pháp luật, tác hại của các loại ma túy, kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ, kết hợp hình ảnh trực quan nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin.

Trang bị kiến thức để học sinh tránh xa ma túy

Hoạt động tuyên truyền là một trong những giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 27/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng phường An Phú không ma túy vào năm 2030.

Thông qua chương trình, phường An Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy; góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện, đồng thời lan tỏa thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng phường An Phú không ma túy” đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn.