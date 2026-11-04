Trang bị kiến thức pháp luật, xây dựng trách nhiệm nghề nghiệp cho sinh viên

Đại biểu và sinh viên dự sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nhấn mạnh, việc tìm hiểu và tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật cần trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Trong môi trường đại học, tinh thần thượng tôn pháp luật được thể hiện qua kỷ cương, công bằng, liêm chính học thuật và trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu.

Mỗi sinh viên bắt đầu thực hành tinh thần thượng tôn pháp luật từ những việc làm cụ thể như trung thực trong bài tập, trích dẫn đúng nguồn, tôn trọng quyền tác giả và thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin.

Đây cũng là nền tảng hình thành phẩm chất, uy tín nghề nghiệp, nhất là đối với những sinh viên sẽ trở thành nhà giáo trong tương lai.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại chương trình, sinh viên được báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề: “Ranh giới pháp lý và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường hiện đại: Nhận diện và phòng ngừa rủi ro pháp lý cho cử nhân tương lai” và “Liêm chính học thuật và phòng tránh vi phạm bản quyền học liệu trong nghiên cứu khoa học và học tập của sinh viên”.

Qua đó, giúp sinh viên nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, tôn trọng quyền của người khác và xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập, nghề nghiệp.