Trang bị kiến thức pháp luật về đất đai, thừa kế cho người nghèo, người yếu thế

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Dự hội nghị có: Chủ tịch Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Hồ Xuân Hương; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Khánh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn số 1- Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Nguyễn Thu Hiền cùng đại diện lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc, đông đảo người dân thuộc các nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhân dân trên địa bàn xã. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Hồ Xuân Hương nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Hội và chính quyền địa phương trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và những người còn hạn chế trong tiếp cận thông tin, dịch vụ pháp lý.

Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, đồng hành cùng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và người khuyết tật, thời gian qua, Hội chú trọng triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, Hội quan tâm đến các địa bàn ngoại thành xa trung tâm, nơi người dân còn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu quy định pháp luật và tiếp cận dịch vụ tư vấn.

Chủ tịch Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Hồ Xuân Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo bà Hồ Xuân Hương, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, Hội mong muốn giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân; biết vận dụng quy định pháp luật để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong cuộc sống; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định và phát triển.

Đáng chú ý, việc lựa chọn hai lĩnh vực đất đai và thừa kế làm nội dung tuyên truyền tại hội nghị xuất phát từ tính thiết thực, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình. Trên thực tế, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh do người dân chưa nắm đầy đủ quy định về quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho, lập di chúc, xác định người thừa kế và phân chia di sản. Những vụ việc này nếu không được giải quyết đúng quy định có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, dòng họ và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, đất đai và thừa kế liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân, hộ gia đình, đồng thời tác động đến quan hệ gia đình và sự ổn định của cộng đồng dân cư. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2024 cùng các quy định pháp luật liên quan có nhiều nội dung người dân cần cập nhật, tìm hiểu để thực hiện đúng.

Những vấn đề như xác định quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; lập di chúc, xác định người thừa kế, phân chia di sản... thường liên quan đến tài sản có giá trị lớn và quyền lợi của nhiều thành viên trong gia đình. Nếu thiếu thông tin hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục, người dân có thể gặp khó khăn khi giải quyết công việc, thậm chí phát sinh tranh chấp.

Người dân tìm hiểu Luật Đất đai, Luật Thừa kế. Ảnh: PV

Người dân xã Thiên Lộc tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc đề nghị các báo cáo viên tập trung truyền đạt những nội dung trọng tâm, thiết thực, gắn quy định pháp luật với các tình huống thường gặp trong đời sống; dành thời gian giải đáp những câu hỏi cụ thể của người dân.

Đồng thời, đề nghị công chức chuyên môn, nhất là bộ phận Tư pháp - hộ tịch, bộ phận phụ trách lĩnh vực đất đai, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định; phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chủ động phòng ngừa tranh chấp.

Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về đất đai và thừa kế. Ảnh: PV

Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Quốc Tuấn đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai và thừa kế, trong đó tập trung làm rõ những điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội ngày 11-12-2025 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Các nội dung được truyền đạt gắn với những vấn đề người dân thường gặp trong thực tiễn, giúp người tham dự hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và những lưu ý khi thực hiện các giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, thừa kế. Qua đó, góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện phát sinh từ cơ sở, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và nâng cao ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đáng chú ý, phần trao đổi trực tiếp giữa Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội, luật sư và người dân với những trường hợp cụ thể đã tạo không khí cởi mở, thiết thực cho hội nghị.

Trên cơ sở từng tình huống, các đại biểu đã phân tích, làm rõ các quy định pháp luật có liên quan, hướng dẫn trình tự, thủ tục cần thực hiện và lưu ý những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình giải quyết. Qua đó, hoạt động phổ biến pháp luật không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà hướng tới giải quyết những nhu cầu thực tế, góp phần phòng ngừa tranh chấp, hạn chế những mâu thuẫn kéo dài ngay từ cơ sở.