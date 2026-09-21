Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho thanh thiếu nhi

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung phát biểu trong chương trình diễn ra tại Trường THCS Phước Thiền (phường Nhơn Trạch). Ảnh: ĐVCC

Dự và phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết: Tình hình vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông và các loại tội phạm thời gian qua diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, tội phạm có xu hướng trẻ hóa, trong đó có những trường hợp liên quan đến người chưa thành niên. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Trước tình hình đó, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố phối hợp với Công an thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chương trình tập huấn sẽ tập trung vào những nội dung thiết thực đối với thanh thiếu nhi như: pháp luật về giao thông đường bộ, phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực trên mạng; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng… Phó Bí thư Thành đoàn hy vọng, thanh thiếu nhi tập trung lắng nghe, tích cực tương tác, mạnh dạn đặt câu hỏi với báo cáo viên, từ đó có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết tự bảo vệ bản thân.

Các em học sinh Trường THCS Phước Thiền trao đổi với báo cáo viên tại buổi tuyên truyền. Ảnh: ĐVCC

Tham gia chương trình, thanh thiếu nhi đã được phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến thanh niên; thông tin, cảnh báo về hành vi xâm hại trong thực tế và trên không gian mạng; kỹ năng phòng ngừa xâm hại. Báo cáo viên cũng cung cấp cho thanh thiếu nhi nội dung cơ bản về pháp luật phòng, chống mua bán người; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, tuyển dụng, môi giới việc làm, học tập, xuất cảnh để tiếp cận, lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên.

Đồng thời, báo cáo viên cũng trang bị cho thanh thiếu nhi kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản trực tuyến; kỹ năng tự bảo vệ, tìm kiếm sự hỗ trợ, phản ánh, tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng…

Báo cáo viên tuyên truyền tại Trường THCS Đại Phước (xã Đại Phước). Ảnh: ĐVCC

Sáng cùng ngày, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố đã phối hợp với các phòng chuyên môn Công an thành phố Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2026 tại Trường THCS Đại Phước (xã Đại Phước).

Từ ngày 22 đến ngày 25-9, chương trình sẽ tiếp tục đến với các trường: THPT Nguyễn Trãi, THCS Bùi Hữu Nghĩa (phường Long Bình), THCS Trảng Dài (phường Trảng Dài) và THPT Long Thành (phường Long Thành).