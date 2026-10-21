Trang bị kiến thức pháp luật cho hơn 1.300 học sinh vùng biên

Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS và THPT Chu Văn An.

VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Chu Văn An, phường Móng Cái 1 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên và hơn 1.300 học sinh nhà trường.

Chương trình tập trung vào ba nhóm nội dung: phòng, chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử; phòng ngừa hành vi gây rối trật tự công cộng, bảo đảm an toàn giao thông; quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ở nội dung phòng, chống ma túy, báo cáo viên phân tích tác hại của ma túy truyền thống, ma túy tổng hợp; cảnh báo nguy cơ chất ma túy bị pha trộn, ngụy trang trong thuốc lá điện tử, tinh dầu và những sản phẩm có hình thức bắt mắt, dễ thu hút giới trẻ.

Thông qua các tình huống cụ thể, học sinh được hướng dẫn nhận diện thủ đoạn quảng cáo, lôi kéo mua bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; nâng cao ý thức cảnh giác, không thử sử dụng hoặc tiếp tay cho hành vi liên quan đến ma túy. Báo cáo viên cũng phổ biến quy định cấm thuốc lá điện tử, giúp các em hiểu rõ nguy cơ đối với sức khỏe và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Báo cáo viên VKSND khu vực 6 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.

Với nội dung phòng ngừa gây rối trật tự công cộng và bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo viên làm rõ hậu quả của việc tụ tập đánh nhau, mang theo hung khí, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng. Những dẫn chứng từ thực tế giúp học sinh nhận thức rõ ranh giới giữa hành động bột phát và hành vi vi phạm pháp luật.

Các em đồng thời được phổ biến quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện, trách nhiệm của người giao xe cho người chưa đủ điều kiện; qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn.

Đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, báo cáo viên cảnh báo nguy cơ học sinh bị lôi kéo chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế hoặc dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Học sinh được hướng dẫn không tự ý tiếp xúc với vật nghi là vũ khí, không sử dụng để đe dọa, gây thương tích; kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện sự việc.

Bằng cách kết hợp kiến thức pháp luật với phân tích tình huống và các vụ việc thực tế, chương trình giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng vào đời sống. Hoạt động cũng góp phần tăng cường phối hợp giữa VKSND và nhà trường trong phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.