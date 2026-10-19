Trang bị kiến thức pháp luật cho đồng bào miền núi

Việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền đang góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa: LAM TRÚC

Vừa qua, Công an xã Ba Xa đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng các thôn trên địa bàn xã, thu hút hơn 200 lượt người dân tham dự. Các buổi tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống, gắn với yêu cầu phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn cho người dân và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Nội dung tuyên truyền là công tác phòng, chống ma túy; nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả; công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cùng với phổ biến các quy định pháp luật, cán bộ Công an xã nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh những nguy cơ phát sinh trong sinh hoạt, lao động và giao tiếp hằng ngày, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Lựa chọn những nội dung gần gũi với đời sống, các buổi tuyên truyền giúp người dân nhận diện rõ hơn các nguy cơ có thể gặp phải, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, việc trang bị kiến thức nhận diện, phòng tránh cho người dân có ý nghĩa thiết thực, góp phần hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Công an xã Ba Xa chú trọng điều chỉnh cách truyền đạt phù hợp với đặc điểm địa bàn miền núi, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc Hrê. Cán bộ công an xã đã kết hợp phổ biến, giải thích các quy định pháp luật với phân tích tình huống thực tế, sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người nghe ghi nhớ và có thể vận dụng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Công an xã Ba Xa đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn và người có uy tín trong cộng đồng. Đây là lực lượng có sự gắn bó mật thiết với người dân, am hiểu phong tục, tập quán và đời sống tại địa phương, qua đó góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thông qua 3 buổi tuyên truyền, người dân xã Ba Xa được trang bị thêm nhiều kiến thức về phòng, chống tội phạm, phòng ngừa cháy, nổ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, việc nâng cao cảnh giác trước tội phạm ma túy và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng còn góp phần khuyến khích người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng.

Trong thời gian tới, Công an xã Ba Xa sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng bám sát đặc điểm địa bàn, phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đơn vị gắn hoạt động này với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đây là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.