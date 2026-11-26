Hàng giả ngày càng tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, khiến người tiêu dùng đối mặt với nguy cơ mua nhầm hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe.

Đại diện các nhãn hàng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng thật-hàng giả.

Với chủ đề “Hiểu hàng Thật-Tránh hàng Giả”, không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Trong đó có các thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng như Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino; các sản phẩm máy tính, đồng hồ Casio, dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda và gia vị Acecook.

Tại chương trình, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp hướng dẫn khách tham quan nhận diện, phân biệt hàng thật-hàng giả thông qua những dấu hiệu cụ thể trên từng sản phẩm. Nội dung tập trung vào đặc điểm nhận biết, thông tin sản phẩm, dấu hiệu nhận diện thương hiệu và những lưu ý khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa.

Hàng giả-hàng nhái ngày càng tinh vi.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh hướng dẫn cách nhận diện hàng giả-hàng thật.

Song song với hoạt động nhận diện hàng thật-hàng giả, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 16 dành không gian giới thiệu các sản phẩm trong nước, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 26-11, chương trình tiếp tục được triển khai trên sóng livestream với hai nội dung trọng tâm: Hướng dẫn nhận diện hàng thật-hàng giả và giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Thông qua việc kết hợp tuyên truyền chống hàng giả với quảng bá sản phẩm trong nước, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm, đề cao chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và uy tín thương hiệu. Đây cũng là tinh thần của chương trình “Hàng Việt vì người Việt”, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường nội địa.