Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy cho người dân phố Hàng Mã

Không khí nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu tại chợ Trung thu truyền thống phố Hàng Mã. Đây là điểm đến tham quan, mua sắm thu hút hàng vạn lượt du khách và người dân Thủ đô mỗi dịp rằm tháng Tám.

Hàng hóa bày bán tại các gian hàng chủ yếu là đèn lồng, đồ chơi, mô hình trang trí làm từ giấy, bìa, nhựa, vải... Đây là những chất liệu dễ bắt cháy, biến khu phố thành nơi tập trung lượng lớn chất cháy tiềm ẩn rủi ro cao.

Lượng người đổ về đông đúc gây sức ép lớn lên hạ tầng giao thông và không gian sinh hoạt. Cùng với đó, hệ thống thiết bị điện chiếu sáng, trang trí hoạt động hết công suất liên tục, làm gia tăng nguy cơ quá tải điện và gây khó khăn lớn cho công tác thoát nạn nếu xảy ra sự cố.

Trước tình hình trên, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH dịp lễ Trung Thu năm 2026, Công an phường Hoàn Kiếm, Phòng Kinh tế - Hạ tầng & Đầu tư phường Hoàn Kiếm và Đội CC&CNCH Khu vực số 7 (CATP Hà Nội) đã đồng loạt ra quân kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, hộ dân trên tuyến phố Hàng Mã và khu vực phụ cận.

Trong buổi tối 22-9, trước ngày diễn ra chính hội rằm Trung thu 4 ngày, phường Hoàn Kiếm đã xây dựng giả định tình huống sự cố cháy phát sinh tại loại hình "Nhà ở kết hợp kinh doanh" – mô hình kiến trúc phổ biến và tiềm ẩn phức tạp nhất trên tuyến phố Hàng Mã.

Các học viên là chủ hộ kinh doanh, người dân trên tuyến phố được trực tiếp thao tác, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế và dập tắt ngọn lửa mới phát sinh.

Cán bộ công an phường Hoàn Kiếm và cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 7 trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm an toàn, cách sử dụng khăn ướt che mũi họng và di chuyển trong môi trường nhiều khói khí độc.

Người dân sinh sống và kinh doanh trên phố Hàng Mã trực tiếp thực hiện thao tác chữa cháy bằng bình khí.

Với tình huống giả định xảy ra sự cố cháy, ngay khi phát hiện tình huống, lực lượng PCCC tại chỗ lập tức đánh gõ, hô khoán báo động, cúp cầu giao điện và triển khai quy trình ứng phó ban đầu theo đúng kịch bản.

Buổi tuyên truyền và diễn tập nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân dân và hộ kinh doanh, góp phần giữ vững an toàn PCCC cho tuyến phố Trung thu Hàng Mã.