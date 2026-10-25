Trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc

Các đại biểu dự khai mạc Cuộc thi.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ thí điểm mô hình giáo dục tiền hôn nhân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2025-2027.

Tham gia Cuộc thi có 10 đội đến từ các câu lạc bộ giáo dục tiền hôn nhân được thành lập năm 2025 tại xã Đại Phúc và phường Sông Công.

Các đoàn viên thanh niên tham dự khai mạc Cuộc thi.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Dấu ấn câu lạc bộ, Xử lý tình huống và Tuyên truyền viên tài năng. Nội dung thi tập trung vào kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các đội thi Tuyên truyền viên tài năng.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất và 2 giải Nhì cho các đội xuất sắc. Thông qua Cuộc thi, các thành viên câu lạc bộ được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, qua đó phát huy vai trò tuyên truyền viên tại địa phương, giúp người trẻ chuẩn bị hành trang cần thiết trước hôn nhân.