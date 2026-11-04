Trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Quang cảnh buổi tiếp.

Thông tin về tình hình lớp học, TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học cho biết, Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 1 tháng, với số lượng 40 học viên. Trong quá trình diễn ra Lớp bồi dưỡng, các học viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế, giao lưu văn hóa và các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch đã đề ra.

Một số chuyên đề nghiên cứu được đề cập tại Lớp bồi dưỡng gồm: Hệ thống chính trị Việt Nam, tổ chức, vai trò và mối quan hệ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, công tác đối ngoại nhân dân và phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Lào, người Lào tại Việt Nam. Đoàn cũng đến thăm Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi tiếp.

Bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn sang thăm Việt Nam và dự khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Phi Long gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tới đoàn và chúc các thành viên đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

Thông tin về buổi tiếp của Chủ tịch Quốc hội Lào với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra ngày 3/11/2026 vừa qua, ông Nguyễn Phi Long cho biết, hai lãnh đạo đã nhấn mạnh tới mối quan hệ giữa Mặt trận hai nước trong triển khai hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đối với việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Long, quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Mối quan hệ đó càng được củng cố thông qua các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, từ đó góp phần vun đắp tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa hai nước.

“Cùng với đó, mối quan hệ hữu nghị giữa Mặt trận hai nước ngày càng đi vào thực chất và cùng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã đề ra. Với nền tảng đó, mỗi thế hệ cán bộ phải có trách nhiệm vun đắp tình hữu nghị quý báu này”, ông Nguyễn Phi Long nêu rõ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long tặng quà lưu niệm cho đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Điểm lại tình hình đất nước trong thời gian qua, ông Nguyễn Phi Long cho biết, sau khi sửa Hiến pháp năm 2013, Việt Nam đã tiến hành sắp xếp bộ máy, và từ năm 2025, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Ngay sau khi ổn định bộ máy, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức thành công Đại hội và đang từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lớn nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tới Nhân dân.

Song song với đó, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tiến hành sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến địa phương và luôn xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt và đóng vai trò quyết định cho sự thành công của công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Đánh giá cao những nội dung các chuyên đề được triển khai tại khóa học, ông Nguyễn Phi Long đề nghị, thời gian tới Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học cần đổi mới chương trình đào tạo thông qua những nội dung phù hợp với đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở; tăng cường hoạt động thực tiễn; đẩy mạnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để mỗi cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước khi hoàn thành khóa học sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Mặt trận hai nước trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long nhận quà lưu niệm từ đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Phi Long cho biết, thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành những Nghị quyết đột phá để Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu này đòi hỏi sự cố gắng của các cấp, các ngành trong đó có hệ thống MTTQ Việt Nam. Trong tiến trình đó, Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Phi Long tin tưởng, khóa bồi dưỡng lần này sẽ trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, giúp cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước hoàn thành tốt nhiệm vụ khi trở về nước; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục đón các đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm, làm việc và tham gia các khóa đào tạo tại Việt Nam, từ đó góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Mặt trận và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Nhắc tới “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”, ông Nguyễn Phi Long mong muốn, cán bộ Mặt trận hai nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc tới người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Thay mặt Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước, bà Phengphan Bouphaphon - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tạo điều kiện mọi mặt của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để đoàn cán bộ được tham gia quá đào tạo thời gian qua; đồng thời bày tỏ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của ông Phi Long để tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.