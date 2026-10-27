Trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa, xã Thanh Nưa.

Cuối tháng 9 vừa qua, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa, xã Thanh Nưa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe mô tô, xe gắn máy. Chương trình thu hút hơn 100 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 1.000 học sinh tham gia.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn; phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn và hậu quả đối với người bị nạn, gia đình, xã hội. Những hành vi vi phạm thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được phổ biến, phân tích cụ thể. Qua đó, giúp học sinh nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh phổ biến quy định pháp luật, chương trình chú trọng hướng dẫn thực hành. Học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, điều chỉnh quai mũ vừa vặn, bảo đảm mũ được cố định chắc chắn khi di chuyển. Đồng thời, phổ biến quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện, nhấn mạnh những trường hợp chưa đủ điều kiện không được phép điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Em Lường Thị Phương Linh, học sinh lớp 8C1, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chú ý quan sát, đi đúng phần đường và không tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Em sẽ nghiêm túc chấp hành quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người”.

Thầy giáo Nguyễn Đức Hồng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa cho biết: “Việc phối hợp tổ chức các chương trình tuyên truyền giúp nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội; phối hợp với phụ huynh thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông”.

Từ ngày 15/9 đến 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền tại 99 trường học và 24 cụm dân cư với tổng số 75.437 lượt người tham dự. Qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh từ sớm. Lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực tế để các em nhận biết nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn.

Thiếu tá Lữ Huy Dương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua những chương trình ngoại khóa tuyên truyền để học sinh hiểu và thực hiện đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, hình thành thói quen tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, các em cần nhận thức rõ độ tuổi, điều kiện được phép điều khiển từng loại phương tiện, không tự ý sử dụng xe khi chưa đủ điều kiện. Để nâng cao hiệu quả, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình trong tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh”.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, cần duy trì giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường, gắn với hướng dẫn kỹ năng thực tế và nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định trong sinh hoạt hằng ngày. Cùng với nhà trường, gia đình cần nêu gương, quản lý việc sử dụng phương tiện của con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm khi tham gia giao thông cho học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.