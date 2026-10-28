Trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Cán bộ hội các cấp tham gia các hoạt động nhóm trong khuôn khổ chương trình tập huấn. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố đề nghị: Mỗi học viên cần xác định việc tham gia tập huấn không chỉ nhằm bổ sung kiến thức mà còn hướng đến nâng cao năng lực thực hành, vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Quá trình tham gia tập huấn cần chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận, mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác tại địa phương để cùng báo cáo viên làm rõ, tháo gỡ.

Đồng thời, sau hội nghị, cán bộ hội cơ sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những nội dung đã được trang bị vào công tác hội; chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp phù hợp; tăng cường phát hiện, hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ hội các cấp được trang bị kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới; trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong tham gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó là công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội LHPN Việt Nam; công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội LHPN các cấp…