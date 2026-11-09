Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại quyền trẻ em

Buổi tuyên truyền được lồng ghép trong lễ chào cờ đầu tuần, với sự tham dự của bà Trần Thị Thuỳ Nga, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Cà Mau cùng hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, phân hiệu Lê Hồng Phong.

Tại đây, các kiểm sát viên phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205, trong đó nhấn mạnh việc xác định người dưới 16 tuổi là một trong những nhóm dễ bị tổn thương. Theo cơ chế thí điểm, khi quyền dân sự của trẻ em bị xâm phạm và đáp ứng các điều kiện theo quy định, Viện Kiểm sát nhân dân có thể khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các em.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 Trần Thị Thuỳ Nga nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị kiến thức, kỹ năng giúp học sinh nhận biết và ứng xử trước các tình huống có nguy cơ xâm phạm quyền trẻ em.

Bà Trần Thị Thuỳ Nga cho biết, thông qua chương trình, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận biết và ứng xử trước những tình huống có nguy cơ xâm phạm quyền trẻ em; đồng thời hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương.

Kiểm sát viên phát tờ rơi tuyên truyền Nghị quyết số 205 của Quốc hội đến học sinh.

Không khí buổi tuyên truyền thêm sôi nổi với hoạt động mini game có thưởng. Các em được trả lời câu hỏi về phòng, chống bắt nạt học đường, không chia sẻ, phát tán hình ảnh làm tổn thương bạn bè; cách ứng xử khi tiếp xúc với người lạ, sử dụng mạng xã hội an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường học đường.

Học sinh tìm hiểu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205.

Em Trần Gia Bảo, học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, phân hiệu Lê Hồng Phong, chia sẻ: “Em thấy hoạt động tuyên truyền pháp luật rất bổ ích và hấp dẫn. Qua trò chơi có thưởng, chúng em không chỉ dễ dàng ghi nhớ kiến thức mà còn biết một số biện pháp bảo vệ bản thân, bạn bè trước các nguy cơ, hành vi xâm hại đến quyền của trẻ em”.

Phần thi trả lời câu hỏi giúp học sinh củng cố, ghi nhớ kiến thức pháp luật.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu tại buổi tuyên truyền.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tiếp tục tổ chức tuyên truyền tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, phân hiệu Nguyễn Thị Định.

Trước đó, hoạt động đã được triển khai tại Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh./.